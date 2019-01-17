17 января 2019 года

«Прибрежникам» Приморья определили места выгрузки уловов

Администрация Приморского края установила перечень мест выгрузки уловов и продукции из них при осуществлении прибрежного рыболовства.

Соответствующее постановление принято в связи со вступлением в силу с 1 января 2019 г. изменений федерального законодательства. Теперь уловы, добытые при осуществлении «прибрежки», и продукцию, произведенную на судах из таких уловов, можно будет доставлять только в живом, свежем и охлажденном виде. Перегружать такие рыбу и морепродукты нельзя. Определить на своей территории места выгрузки должны органы государственной власти прибрежных регионов.

В Приморье, если прибрежное рыболовство ведется с использованием судов, выгружать уловы и продукцию из них в живом, свежем и охлажденном виде можно в портах Посьет, Зарубино, Владивосток, Находка, Восточный, Ольга и их морских терминалах, сообщает корреспондент Fishnews.

При осуществлении прибрежного рыболовства без флота или маломерными судами короче 20 м для выгрузки может использоваться береговая полоса водного объекта, на котором ведется промысел (за исключением береговой полосы в границах ООПТ).

В конце декабря аналогичный документ выпустили в Сахалинской области.

Полный текст постановления смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews