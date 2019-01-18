18 января 2019 года

Илья Шестаков: При реорганизации НИИ сохраним весь инструментарий

Все рыбохозяйственные научно-исследовательские институты уже стали филиалами ВНИРО. О ходе реорганизации и предполагаемых плюсах этих преобразований глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал Fishnews.

Напомним, завершить мероприятия по реорганизации системы научно-исследовательских институтов федеральное агентство должно до 1 октября 2019 г.

«Идет процесс передачи имущества, его регистрации. По ходу дела уже всплывает очень много интересных вопросов, связанных с возможностью более эффективного использования имущества, в том числе и флота, - сообщил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

По словам главы ФАР, флот будет контролировать головная организация. «Понятно, что оперативная работа будет оставлена в руках филиалов, хотя бы в силу разницы во времени с Дальним Востоком. Но согласование всех графиков, проведение закупочных процедур, что, к сожалению, пока не с той эффективностью происходило, будет осуществляться головным институтом ВНИРО, - уточнил руководитель Росрыболовства. - Есть возможности по введению программ экономии средств в этой части».

Все филиалы останутся в основных бассейнах. Ведомство решило, что директор филиала ТИНРО будет являться также заместителем главы ВНИРО. Поскольку Дальневосточный бассейн крайне важен для страны, там должен быть человек с определенным статусом и пониманием ответственности, отметил Илья Шестаков.

«В целом процесс двигается неплохо, - считает он. - Думаю, что мы по итогам 2019 года сможем посмотреть, насколько он эффективен и какие результаты дал. В любом случае будет больше координации действий институтов, принятие базовых решений будет единое для всех».

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что создаваемая вертикаль позволит ученым напрямую доносить в Москву свои мнения и позиции. Планируется сохранить и весь инструментарий, выработанный за долгие годы. «И ученые советы будут проходить, и отраслевые совещания, и научно-промысловые советы – все это останется. И, безусловно, решения по-прежнему будут базироваться на тех данных, которые дает нам наука», - заявил собеседник Fishnews.

По его словам, из-за реорганизации есть риски сдвига начала ресурсных исследований в 2019 г., но небольшие – от десяти дней до двух недель. Сейчас институты активно работают над переоформлением документов, в том числе регистровых для НИСов. «Но мы ставим задачу, чтобы все ресурсные исследования были начаты в срок. Сдвиги касаются только тех исследований, которые должны начаться в январе», - отметил Илья Шестаков.

Fishnews