18 января 2019 года

Минвостокразвития выйдет на Арктику

Позиции Министерства по развитию Дальнего Востока усилятся. Глава правительства Дмитрий Медведев предложил закрепить за ведомством вопросы, связанные с реализацией госполитики в Арктической зоне.

Расширение функционала Минвостокразвития обсудили президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. «Арктика – это важнейший ресурсный потенциал нашей страны. Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности. Естественно, создаются места для комфортного проживания, поскольку достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне и масса других задач решается», - заявил премьер-министр.

Однако, обратил внимание Дмитрий Медведев, сейчас в правительстве нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности. Профильная правкомиссия, по словам премьера, это все-таки орган, который «собирается от случая к случаю».

В связи с этим премьер предложил дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики. «Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны», - добавил Дмитрий Медведев.

При этом он обратил внимание, что ведомство занимается развитием дальневосточной зоны, выходящей на Арктику.

Премьер предложил также поменять название Минвостокразвития - на Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики. Предполагается, что непосредственно отвечать за Арктику будет первый заместитель министра.

«Согласен. Спасибо», - ответил на предложение Владимир Путин.

Ранее также озвучивалась идея создать специальное ведомство по вопросам Арктики. Но нужно исходить из экономии управленческих и финансовых ресурсов, сказал Дмитрий Медведев.

В Минвостокразвития уже заявили, что министерство готово, в случае принятия решения, к расширению функционала и выполнению задач, которые будут поставлены по развитию российской Арктической зоны.

Fishnews