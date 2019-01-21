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Тихоокеанский белокорый палтус. Фото Льва Баранчук-Червонного («Википедия»)

Ярусоловы предлагают подкорректировать проект правил рыболовства

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» предложила ряд поправок в проект новых правил рыболовства для Дальнего Востока. Планируется, что эти изменения помогут снизить риски для ярусоловов.

«Ряд пунктов документа в предлагаемой редакции несет в себе угрозы и риски снизить эффективность ярусного промысла и ухудшить условия рыболовства с использованием ярусных и сетных орудий лова, - рассказал Fishnews президент АЯП Вячеслав Бычков. – Поэтому мы подготовили обращение в Росрыболовство с необходимыми коррективами текста правил».

В частности, представители ассоциации обратили внимание на вероятные негативные последствия объединения отраслевым регулятором разных видов палтуса (черного и белокорого) в объект «палтусы». Пункт 11.21 проекта правил при промысле белокорого и черного палтусов устанавливает для каждой промысловой зоны или подзоны жесткое процентное соотношение по каждому из видов. Превышать установленный лимит запрещено.

«Реализация на практике предлагаемых ограничений и запретов может, с одной стороны, привести к угрозам необоснованного привлечения рыбаков к административной и уголовной ответственности вследствие различного прочтения и толкования этой нормы пограничниками, - считает Вячеслав Бычков. – С другой стороны, эта норма в нынешнем виде может привести к неосвоению судами ярусного лова выделенных объемов палтусов по причинам, не зависящим от пользователей».

По его мнению, помехой для освоения объемов может быть как неудовлетворительная промысловая обстановка, так и хищничество косаток, которые объедают от 35 до 100% уловов палтуса при ярусном лове.

Кроме того, обратил внимание президент АЯП, предлагаемое в проекте правил процентное соотношение основано на ориентировочном «среднеарифметическом» соотношении ОДУ палтусов по районам промысла за 2009-2018 гг. Однако процентное соотношение палтусов не является постоянной величиной и может изменяться по биологическим основаниям, что повлечет за собой угрозы перелова, считает Вячеслав Бычков.

«Мы полагаем вводимые процентные соотношения нецелесообразными и необоснованными, поскольку непонятно, на какие методики и расчеты они опираются, не просчитаны последствия и их экономическая целесообразность», - подчеркнул глава отраслевого объединения.

В качестве альтернативы АЯП предложила Росрыболовству рассмотреть один из двух вариантов.

Первый - вернуться к положительно себя зарекомендовавшей в прежние годы практике, когда в договорах о закреплении долей квот в качестве объекта пользования указываются «палтусы», но объемы общего допустимого улова Минсельхоз устанавливает не в отношении «палтусов», а по видам - «палтус черный» и «палтус белокорый»; квоты распределяются также по видам, выдача разрешений на добычу оформляется на конкретный вид, промысловая отчетность формируется по каждому виду отдельно.

Другой вариант - подписание дополнительных соглашений к заключенным на 15-летний период договорам о закреплении долей квот. Эти допсоглашения должны будут разделить объемы палтусов на черного и белокорого. Таким образом можно будет повысить уровень освоения ОДУ черного палтуса и сохранить лимиты добытчикам белокорого, если они освоят недостаточно других видов палтусов. Для этого можно применить к размеру закрепленной за каждым пользователем доли квоты коэффициенты, определенные на основании данных об ОДУ по каждому из видов палтусов за предыдущие 9 лет.

Помимо проблем, связанных с палтусами, Ассоциация «Ярусный промысел» нашла в проекте правил рыболовства еще ряд «скользких» мест, которые могут ухудшить условия и снизить эффективность работы ярусоловов.

«Правила рыболовства являются чрезвычайно важным и чувствительным документом для рыбаков, - отметил Вячеслав Бычков. - Они должны не содержать противоречий и двусмысленностей, но быть понятными как для рыбаков, так и контрольно-надзорных органов. По мнению ассоциации, доработка правил рыболовства по результатам оценки их регулирующего воздействия должна вестись отраслевым регулятором на основе открытого диалога с рыбаками. Мы на это рассчитываем».

Полный текст обращения Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» в Росрыболовство смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews
НазадМетки: ОДУдальний востокросрыболовство
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