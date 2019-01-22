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Выловленный минтай. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Камчатские специалисты рассказали о ходе промысла минтая

КамчатНИРО представил обзор ситуации на минтаевой путине в северной части Охотского моря. Уловы по данным на 20 января уступали прошлогодним – одним из факторов специалисты называют сокращение количества судов.

По состоянию на 19 января, в северной части Охотского моря добыто 88,4 тыс. тонн минтая (общий допустимый улов освоен на 9,8%). На ту же дату прошлого года результаты были выше: 111,7 тыс. тонн (11,6% ОДУ).

По данным судовых суточных донесений, за период с 13 по 19 января в северо-восточной части Охотского моря на всех видах промысла рыбаки взяли 39,1 тыс. тонн минтая. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (47,3 тыс. тонн). Основной вылов и в прошлом, и в этом году пришелся на Камчатско-Курильскую подзону (35,1 тыс. тонн и 44 тыс. тонн). В Северо-Охотоморской подзоне минтай добывали в основном в качестве прилова при промысле сельди. В Западно-Камчатской подзоне вылов составил 3,9 тыс. тонн.

По сравнению с первой половиной января, в отчетную неделю практически весь флот компактно сосредоточился на акватории между 51 и 55-й параллелями в пределах Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон.

В отчетную неделю флота на промысле минтая стало больше. Работало 54 супер- и крупнотоннажных судна, 31 «среднетоннажник». Еще 14 судов вели снюрреводный промысел минтая у Западной Камчатки. В первой половине января это было 50, 29 и 13 судов, рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатского филиала ВНИРО.

В целом пока по количеству флота путина уступает прошлогодней. Так, в аналогичный период 2018 г. на промысле минтая работало 60, 33 и 18 судов соответственно.

В отчетный период уловы на судосутки при траловом промысле у крупнотоннажного флота достигали 270,3 тонны при среднем значении 99,9 тонны (в первой половине января - 102,5 тонны), у среднетоннажного — 110,5 тонны и 45,6 тонны (в первой половине января — 42,8 тонны), при снюрреводном лове — 109,8 тонны и 22,4 тонны (в первой половине января — 6,8 тонны). Для сравнения, за тот же период прошлого года средний улов на судосутки у первых составлял 117,6 тонны, у вторых — 46,4 тонны, у третьих — 7,9 тонны.

Наметившееся в этом году отставание в вылове за последнюю неделю увеличилось и составляет уже 23,3 тыс. тонны. Основными причинами в КамчатНИРО называют:

— меньшее количество флота, и соответственно, меньшее количество усилий;

— пока меньшие уловы на единицу усилия, что может быть вызвано неблагоприятными метеоусловиями в основных районах промысла на прошлой неделе.

Ученые ожидают роста уловов

Основываясь на данных прошлого года, достаточно благоприятном прогнозе погоды и ожидаемом увеличении числа судов, специалисты считают, что в период с 22 по 28 января уловы минтая возрастут. Ожидаемые показатели - 50–54 тыс. тонн. Основной промысел по-прежнему будет сосредоточен в Камчатско-Курильской подзоне.

Что ждать от погоды

Ученые также дали прогноз синоптической и ледовой обстановки в северной части Охотского моря на 22 – 28 января.

После ослабления и смещения на восток мощного обширного циклона, влиявшего на акваторию Охотского моря, ожидается преобладание умеренно ветреной морозной погоды. В течение среды ветровая нагрузка на поверхность моря будет снижаться, и в последующие дни установятся благоприятные для промысла условия. Лишь в пятницу и субботу, в связи с прохождением над Японией и Тихим океаном очередного циклона, в восточной части Охотского моря будет наблюдаться локальное усиление ветра преимущественно северного направления до 10–15 м/c. Однако критического влияния этого фактора на промысел не ожидается.

В то же время прогнозируется дальнейшее интенсивное становление ледового покрова. Льдообразование традиционно для этого времени интенсивно будет идти в северо-западной и северной частях моря, включая залив Шелихова, а также вдоль берега Западной Камчатки. Ледовитость находится на уровне, близком к среднемноголетнему. В целом для промысла на северо-востоке Охотского моря сохраняется благоприятная ледовая обстановка.

Таким образом, в течение следующих семи дней в северо-восточной части Охотского моря будет преобладать благоприятная для рыбаков погода, полагают ученые. Относительно ветреные дни, когда прогностическая скорость ветра будет достигать 10–15 м/c, ожидаются во вторник, пятницу и субботу.

Fishnews
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