22 января 2019 года

СМИ: Синдзо Абэ ищет компромисс в «курильском вопросе»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 22 января проведут переговоры в Москве. По данным информагентства Kyodo, позиция Токио изменилась: японская сторона согласна на мирный договор в обмен на Шикотан и архипелаг Хабомаи.

Непосредственно перед отлетом в Москву Синдзо Абэ заявил, что планирует использовать столько времени, сколько возможно для «откровенного разговора» с Владимиром Путиным. Позиция Токио изменилась: японский премьер-министр склоняется к тому, чтобы заключить мирный договор в случае передачи только Шикотана и Хабомаи, пишет информагентство Kyodo.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее стороны договорились активизировать переговоры, основываясь на советско-японской декларации 1956 г., в которой СССР согласился на передачу островов Хабомаи и острова Шикотан после заключения мирного договора. По мнению Kyodo, компромисс по двум островам может вызвать гнев со стороны поддерживающих Синдзо Абэ избирателей, которые воспримут этот шаг как отказ от претензий на Итуруп и Кунашир. Поэтому предложение по окончательному решению «курильского вопроса» может быть принято Синдзо Абэ после изучения общественного мнения.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Япония не предлагала России передать ей только Шикотан и Хабомаи в контексте обсуждения мирного договора, сообщает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что поиск решения вопроса о мирном договоре идет «при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран, от своих национальных интересов никто отступать не собирается». Представитель Кремля заявил, что решение вопроса заключения мирного договора с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для ускорения этого процесса. По словам Дмитрия Пескова, переговоры по мирному договору находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Владимира Путина, и Синдзо Абэ.

Fishnews