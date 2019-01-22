За Алексеем Гордеевым официально закрепили «рыбную» госпрограмму
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию государственных программ РФ между своими заместителями.
Вице-премьер Алексей Гордеев будет отвечать за выполнение пяти госпрограмм, сообщает корреспондент Fishnews:
- «Охрана окружающей среды» (Минприроды России),
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз),
- «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз),
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды),
- «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды).
Напомним, что Алексей Гордеев вернулся на пост заместителя председателя правительства в мае 2018 г., при формировании нового состава кабмина после президентских выборов. За новым вице-премьером была закреплена в том числе сфера рыболовства. В сентябре Алексей Гордеев был назначен председателем Правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.
Fishnews