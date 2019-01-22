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Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы Росрыболовства

За Алексеем Гордеевым официально закрепили «рыбную» госпрограмму

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию государственных программ РФ между своими заместителями.

Вице-премьер Алексей Гордеев будет отвечать за выполнение пяти госпрограмм, сообщает корреспондент Fishnews:

- «Охрана окружающей среды» (Минприроды России),

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз),

- «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз),

- «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Минприроды),

- «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды).

Напомним, что Алексей Гордеев вернулся на пост заместителя председателя правительства в мае 2018 г., при формировании нового состава кабмина после президентских выборов. За новым вице-премьером была закреплена в том числе сфера рыболовства. В сентябре Алексей Гордеев был назначен председателем Правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews
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