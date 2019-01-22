За Алексеем Гордеевым официально закрепили «рыбную» госпрограмму

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

- Целенаправленный подрыв авторитета отрасли в интересах конкретных госструктур - Глобальный передел в отрасли и избавление от конкурентов - Заказ против конкретных лиц - Наведение порядка в отрасли - Отвлечение внимания от более серьезных действий и вопросов