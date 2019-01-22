Новости
Прокомментировать ситуацию в отрасли Fishnews попросил ЦОС ФСБ России

Fishnews переадресовал в Москву запрос пограничникам

Редакция Fishnews ранее направила в пограничные управления Дальнего Востока запросы о ситуации в отрасли и тех оценках, которые прозвучали в телевизионных сюжетах. В ответных письмах рекомендовано обратиться в центр общественных связей ФСБ России.

Запросы, напомним, были направлены в пограничные управления ФСБ России по Сахалинской области, по Приморскому краю, по восточному арктическому району.

Теперь Fishnews обратился непосредственно в ЦОС ФСБ России. Авторы одной из программ, вышедших на ТВ в декабре, приводят информацию о том, что в 2017 г. рыбакам разрешили добыть в Охотском море почти 70 тыс. тонн камчатских крабов, и сообщают, со ссылкой на неназванных специалистов, что нелегальная добыча краба в Охотском море в 2-4 раза больше. Из этого следует, что объемы нелегального вылова составляют 140 – 280 тыс. тонн. Редакция интернет-портала просит сообщить, согласно ли руководство Пограничной службы ФСБ России с такой оценкой?

Также Fishnews просит сообщить: проводятся либо планируются ли какие-либо разбирательства внутри пограничных органов в связи с информацией в СМИ о масштабных объемах незаконного вылова российского краба? Каким образом такая ситуация, о которой заявили на центральных телеканалах, стала возможна в условиях взаимодействия, налаженного с другими странами АТР для борьбы с ННН-промыслом?

Отметим, что прояснить положение дел в сфере государственного контроля за промыслом планируется на расширенном внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве 28 января.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабмоскваросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Все материалы

События

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.