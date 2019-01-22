22 января 2019 года

Fishnews переадресовал в Москву запрос пограничникам

Редакция Fishnews ранее направила в пограничные управления Дальнего Востока запросы о ситуации в отрасли и тех оценках, которые прозвучали в телевизионных сюжетах. В ответных письмах рекомендовано обратиться в центр общественных связей ФСБ России.

Запросы, напомним, были направлены в пограничные управления ФСБ России по Сахалинской области, по Приморскому краю, по восточному арктическому району.

Теперь Fishnews обратился непосредственно в ЦОС ФСБ России. Авторы одной из программ, вышедших на ТВ в декабре, приводят информацию о том, что в 2017 г. рыбакам разрешили добыть в Охотском море почти 70 тыс. тонн камчатских крабов, и сообщают, со ссылкой на неназванных специалистов, что нелегальная добыча краба в Охотском море в 2-4 раза больше. Из этого следует, что объемы нелегального вылова составляют 140 – 280 тыс. тонн. Редакция интернет-портала просит сообщить, согласно ли руководство Пограничной службы ФСБ России с такой оценкой?

Также Fishnews просит сообщить: проводятся либо планируются ли какие-либо разбирательства внутри пограничных органов в связи с информацией в СМИ о масштабных объемах незаконного вылова российского краба? Каким образом такая ситуация, о которой заявили на центральных телеканалах, стала возможна в условиях взаимодействия, налаженного с другими странами АТР для борьбы с ННН-промыслом?

Отметим, что прояснить положение дел в сфере государственного контроля за промыслом планируется на расширенном внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве 28 января.

Fishnews