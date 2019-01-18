18 января 2019 года

Общественный совет при Росрыболовстве соберется на экстренное заседание

Внеочередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве пройдет 28 января. Члены ОС ранее предложили обсудить развернутую в СМИ кампанию по дискредитации отечественной рыбной отрасли.

Внеочередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве пройдет 28 января на площадке Общественной палаты РФ в Москве. При это будет организовано подключение из регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее члены ОС при Росрыболовстве предложили провести расширенную экстренную встречу, для того чтобы отреагировать на обвинения, которые прозвучали в центральных СМИ. Удар нанесен в целом по репутации отрасли, считают в консультативно-совещательном органе. Отмечалось, что на заседании нужно прояснить ситуацию с государственным контролем промысла – для этого важно участие представителей Пограничной службы ФСБ России, Росрыболовства, Центра системы мониторинга рыболовства и связи и других задействованных в процессе структур.

Инициативу с проведение заседания комментировали представители рыбной промышленности как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне.

Fishnews