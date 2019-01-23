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​Потребности рыбной отрасли в маломерных судах обсудили на видеоконференции. Фото пресс-службы Росрыболовства

Марикультуре помогут обновить флот

Российские аквакультурные предприятия планируют участвовать в программе поддержки строительства маломерных судов. Они необходимы, в частности, устричным и мидийным хозяйствам.

Механизм поддержки строительства малотоннажного флота для рыбной отрасли разработали Росрыболовство и Минсельхоз. Инвесторам компенсируют 30% стоимости судна, изготовленного на отечественной верфи.

Компенсацию будут выплачивать после ввода плавсредства в эксплуатацию, рассказал на видеоконференции заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Сейчас новую меру господдержки обсуждают с другими ведомствами, в том числе по вопросу выделения финансирования.

Механизм предполагается использовать для обновления маломерного флота в Азово-Черноморском, Волго-Каспийском и Западном бассейнах. Там необходимо увеличить вылов массовых, но низкорентабельных неквотируемых объектов промысла – кильки, хамсы, шпрота, сельди. Кроме того, маломерные суда будут строить для предприятий аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Проблемы с кредитованием, низкая маржинальность промысла и аквакультурной деятельности в Азово-Черноморском и Волго-Каспийском бассейнах, отсутствие возможности применения механизма инвестиционных квот в этих регионах требуют применения эффективных мер государственной поддержки, не связанных с квотированием», – отметил Василий Соколов.

По информации ФАР, с помощью новых мер господдержки в 2020-2025 гг. может быть построено до 120 судов: около 100 – добывающих и 20 – для марикультурных хозяйств. Для этого потребуется 14,4 млрд рублей дополнительного финансирования. Реализация программы позволит привлечь около 48 млрд рублей частных инвестиций, планируют в ведомстве. Ожидается, что обновление маломерного и среднетоннажного флота приведет к росту уловов минимум на 80-150 тыс. тонн в год, что в итоге увеличит ежегодный вклад рыбной отрасли в ВВП на 2,5 млрд рублей и создаст 1,7 тыс. новых рабочих мест. Меры в дальнейшем могут быть распространены и на строительство судов для добычи сардины-иваси на Дальнем Востоке.

На совещании обсудили характеристики судов для обеспечения деятельности морских ферм. Например, компания «Центр морских пищевых ресурсов» уже начала строительство специализированного катамарана на севастопольской верфи, а фермерское хозяйство «Крым Моллюск-Сервис» определилось с параметрами судна и планирует реализацию проекта совместно с петербургским строительным предприятием на территории Севастополя.

«Крымские хозяйства существенно продвинулись в проработке основных требований к судам аквакультуры, необходимых для устричных и мидийных хозяйств. Есть понимание по количеству судов, их стоимости, потенциальным заказчикам. Очевидно, что предприятия Краснодарского края также подключатся к этой программе при ее реализации», – заключил Василий Соколов.

Предприятия представят в Росрыболовство запросы для формирования заявок, уточняющих необходимые характеристики судов.

Fishnews

  • ​Потребности рыбной отрасли в маломерных судах обсудили на видеоконференции. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • ​Потребности рыбной отрасли в маломерных судах обсудили на видеоконференции. Фото пресс-службы Росрыболовства
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