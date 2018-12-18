18 декабря 2018 года

Готовятся правила поддержки строительства малых рыбацких судов

Минпромторг сообщил о разработке правил предоставления субсидий для поддержки строительства мало- и среднетоннажного флота. Этот механизм призван помочь промыслу маловостребованных объектов.

С помощью господдержки планируется простимулировать строительство 120 малых рыбопромысловых судов прибрежного плавания. Об этом говорится в уведомлении о разработке правил субсидирования строительства мало- и среднетоннажных судов, опубликованном на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве разработчика документа указано Министерство промышленности и торговли РФ, соисполнителей – Минсельхоз и Росрыболовство. Субсидии будут предоставляться на строительство рыбопромыслового флота до 35 метров в размере 25% от стоимости судна, говорится в уведомлении. Отмечено, что правила предусматривают требование к уровню локализации использования материалов корпуса судна и судового комплектующего оборудования российского производства.

Росрыболовство уже сообщало о разработке инструментов субсидирования. Эта мера готовится для тех видов водных биоресурсов и тех бассейнов, где невозможно применение механизма инвестиционных квот, поскольку ресурсы мало востребованы, рассказал журналистам 17 декабря замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Соответствующее поручение президентом было дано, и мы сейчас будем его отрабатывать. Мы оцениваем, что порядка 70 единиц флота нам необходимо будет таким образом обновить», - заявил глава ФАР. По его словам, мера поддержки должна покрывать до 30% от стоимости судна.

Как ранее отмечали в Федеральном агентстве по рыболовству, средства предполагается выделять после ввода судна в эксплуатацию и успешных промысловых испытаний.

Fishnews