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Атлантическое побережье в Западной Сахаре. Фото Darymaister («Википедия»)

Западная Сахара продолжит судиться за природные богатства

Фронт ПОЛИСАРИО, выступающий против «неправомерного разграбления природных ресурсов оккупированной Западной Сахары», оспорит в суде соглашение о торговле между Евросоюзом и Марокко.

ПОЛИСАРИО решил вновь оспорить в Европейском суде соглашение о торговле между ЕС и Марокко, распространяющееся на территорию Западной Сахары, пишет информагентство «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

Соглашение было принято Европейским парламентом 16 января, сообщает корреспондент Fishnews. В своем коммюнике Фронт заявил, что ЕС «посредством этой сделки узаконил неправомерное разграбление природных ресурсов оккупированной Западной Сахары».

Фронт ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) от Марокко. ПОЛИСАРИО в том числе настаивает на самостоятельных переговорах представителей местного населения о промысле европейских рыбаков в водах у берегов Западной Сахары (в настоящее время лов регулируется соглашением между ЕС и Марокко). В прошлом году Суд Европейского союза постановил, что территориальные воды Западной Сахары не входят в марокканскую рыболовную зону. Следовательно, флот ЕС не должен вести промысел на спорной акватории в рамках соглашения с королевством.

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