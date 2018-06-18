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Член секретариата ПОЛИСАРИО Эмхамед ХАДДАД. Фото SPS

Западная Сахара хочет самостоятельно договариваться с Европой

Фронт ПОЛИСАРИО заявил об аннулировании решения Совета ЕС, позволяющего Еврокомиссии вести переговоры с Марокко о расширении промысла в водах Западной Сахары.

Фронт ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) от Марокко. ПОЛИСАРИО в том числе настаивает на самостоятельных переговорах представителей местного населения о промысле европейских рыбаков в водах у берегов Западной Сахары (в настоящее время лов регулируется соглашением между ЕС и Марокко).

С заявлением об аннулировании решения Совета ЕС выступил член секретариата ПОЛИСАРИО, координатор с Миссией ООН по референдуму в Западной Сахаре Эмхамед Хаддад, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ИА «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

«В связи с неспособностью Европейской комиссии обеспечить соблюдение своих решений у Фронта ПОЛИСАРИО нет другого выбора, кроме как передать дело судам ЕС от имени народа Западной Сахары за отмену начатых переговоров», - отметил Эмхамед Хаддад в своей декларации.

Переговоры, по его словам, «нарушают право народов Западной Сахары на самоопределение», позиция ЕС приведет «к новому незаконному соглашению».

Решение, принятое 16 апреля Советом ЕС, позволяет Комиссии открывать переговоры с Марокко о продлении соглашения о рыболовстве в Западной Сахаре и ее морском пространстве. Такое решение противоречит постановлениям суда Европейского Союза, осуждающим эту практику, заявил Эмхамед Хаддад. Срок действия соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко истекает 14 июля 2018 г.

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