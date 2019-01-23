23 января 2019 года

Лимиты минтая урезать не собираются

Нерестовый запас охотоморского минтая наука оценивает на среднем уровне – 6,2 млн тонн. Эта величина в 1,2 раза выше целевого ориентира, после которого снижается процент промышленного изъятия.

О результатах исследований ресурсов североохотоморского минтая ученые рассказали на отчетной сессии ТИНРО. Специалисты напомнили, что весной 2018 г. в Охотском море была выполнена комплексная научно-исследовательская экспедиция на НИС «Профессор Кагановский». Биомасса и численность минтая традиционно оценивали тремя методами - траловым, ихтиопланктонным и акустическим. Согласно расчетам, общий запас составляет 11,6 млн тонн.

В текущем и в 2020 годах в промысловом запасе североохотоморского минтая будут преобладать особи урожайных поколений 2013 г. и 2011 г., сообщили Fishnews в пресс-службе института. Также, по данным ученых, на севере Западно-Камчатской подзоны возможен прилов мелких рыб среднеурожайных поколений 2014-2016 гг.

На этот год в Охотском море рекомендуется к вылову 1071,2 тыс. тонн минтая. Из них в сезон «А» предлагается освоить около 800 тыс. тонн, или 75% от общего допустимого улова.

«В целом наши данные показывают, что запасы северохотоморского минтая в наибольшей степени зависят от численности поколений, а влияние промысла не столь существенно, – сделал вывод заведующий лабораторией минтая и сельди Евгений Овсянников. – Его роль в снижении запасов возрастает, когда запасы идут вниз по естественным причинам. Сейчас при определении ОДУ минтая используется предосторожный подход, который существенно снижает риски перелова».

В настоящее время нерестовый запас минтая оценивается на среднем уровне – 6,2 млн тонн. Специалисты отмечают некоторую тенденцию снижения, но величина все еще выше (в 1,2 раза) целевого ориентира по биомассе – уровня запаса, после которого снижается процент промышленного изъятия.

Fishnews