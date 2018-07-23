23 июля 2018 года

Ученые исследовали запасы минтая

В ТИНРО-Центре представили отчеты рейсов научно-исследовательских судов «Профессор Кагановский» и «Дмитрий Песков». Экспедиции выполнили комплексные съемки по оценке запасов минтая.

«Профессор Кагановский» проводил комплексные исследования нектона у южных Курильских островов и в Охотском море в апреле-мае 2018 г. «Дмитрий Песков» осуществлял съемки по оценке запасов минтая в Восточно-Сахалинской подзоне.

Как рассказал начальник обоих рейсов Артем Шейбак, работы на судне «Профессор Кагановский» выполнялись в два этапа. В апреле были обследованы запасы нектона и состояние среды обитания с тихоокеанской стороны южных Курильских островов и в проливах. Исследование запасов минтая проводилось траловым и акустическим методами. По эхоинтеграцонному методу численность этой рыбы в Южно-Курильском районе была оценена в 2 млрд экземпляров, траловой метод показал цифру 0,8 млрд экземпляров.

В размерно-возрастной структуре минтая наблюдалась высокая доля пополнения, по численности выделялись годовики 2017 г.р. и двуходовики поколения 2016 г. Доля рыб промысловой длины была низкой – 11,5%, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

С середины апреля до конца мая судно работало в Охотском море. По траловой съемке численность минтая там (без Восточно-Сахалинской подзоны) была оценена в 47,5 млрд. экземпляров, а биомасса в 11,1 млн тонн. Промысловый запас ученые определили как 13,4 млрд рыб, а биомассу – в 6,2 млн тонн.

В нынешнем году среди половозрелых особей пятилетние (2013 г.р.) составили 23,2%. Размерный состав половозрелой части был разнообразен, в нем отмечался как старшевозрастной минтай, так и впервые участвующие в нересте рыбы.

В июне специалисты ТИНРО-Центра и СахНИРО совместно работали на «Дмитрии Пескове» в водах Восточного Сахалина на ихтиопланктонной съемке по минтаю. Икра II стадии развития на полигоне встречалась практически повсеместно. Результативные уловы выметанной икры всех стадий развития были ниже прошлогодних оценок, расчеты численности оказались в 1,7 раза ниже прошлогодних оценок в этом районе.

Размерно-возрастной состав минтая в большей степени составляли неполовозрелые особи от 20 до 38 см (что соответствует двух-четырехгодовикам) и в меньшей степени рыбы размерами 45-50 см (что характерно для минтая 5-7 лет).

Ученый совет счел рейсовые задания выполненными и принял представленные отчеты.

Fishnews