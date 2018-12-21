21 декабря 2018 года

Минтай демонстрирует стабильность

Состояние запасов и перспективы промысла минтая в 2019-2020 гг. обсудили на специализированном совете в ТИНРО-Центре. Было отмечено, что этот объект демонстрирует устойчивое состояние запасов.

Исследования по минтаю в текущем году проводили во всех основных районах промысла – Охотском, Беринговом, Японском морях и открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Берингово море

В западной части Берингова моря в 2018 г. выполнили тралово-акустическую съемку на НИС «Профессор Леванидов», в восточной части - по совместной программе на американском НИС «Оскар Дайсон». Также в восточной части моря проводили донные съемки на научно-исследовательских судах «Аляска Найт» и «Вестерлаан». Результаты экспедиций показали, что продолжается тенденция ранней миграции минтая в западную часть моря. Ее вызывают более активное прогревание вод и особенности распределения кормового планктона. Такая ситуация наблюдается в течение последних пяти лет, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Летом 2018 г. плотные скопления минтая отмечали в северной части Берингова моря и в Анадырском заливе. В Наваринском районе доминировали поколения 2012-2014 и 2017 гг., численность поколения прошлого года оценивают выше средней. По результатам тралово-акустической и донной съемок в восточной части моря наиболее многочисленными были те же поколения. Общая биомасса восточноберинговоморской популяции по результатам всех оценок находится на среднем уровне (около 7 млн тонн).

Охотское море

В Охотском море весной 2018 г. прошла комплексная научно-исследовательская экспедиция на НИС «Профессор Кагановский». Биомассу и численность минтая традиционно определяли тремя методами (траловым, ихтиопланктонным и акустическим). По траловой съемке общий запас минтая оценили в 11,6 млн тонн. В промзапасе доминируют урожайные поколения 2011 и 2013 гг., в 2020 г. в уловах будет преобладать минтай 2013 г. рождения.

Сейчас охотоморская минтаевая путина (сезон «Б») близится к завершению – флот освоил 93,6% ОДУ в объединенных «камчатских» подзонах, в Северо-Охотоморской подзоне добыто примерно 98,6% от лимита, в Восточно-Сахалинской подзоне этот показатель составляет 95,4%. В этом году большой массив биологической информации собрали научные наблюдатели (23 специалиста) на промысловых судах, которые в общей сложности обработали 1425 тралений.

В целом исследования 2018 г. показали, что запас охотоморского минтая, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению, остается на уровне около среднемноголетнего.

Южные Курилы

У Южных Курил весной комплексная научно-исследовательская экспедиция была выполнена в тихоокеанских водах, где обитает более 90% младшевозрастного минтая. Это позволило оценить уровень пополнения и спрогнозировать величину ресурсов южнокурильского минтая на 2020 г.

Промысел минтая в Южно-Курильской зоне в последние два года проходит по одинаковому сценарию. Максимальный вылов приходится вместо летнего периода на сентябрь-октябрь, а район основного промысла сместился от Малой Курильской гряды к тихоокеанскому побережью острова Итурупа. Как и в Беринговом море, это также связано с сильным прогревом вод, отмечают в ТИНРО-Центре. К настоящему времени вылов минтая в этой зоне заметно уступает прошлогоднему, в первую очередь, из-за снижения уловов на усилие у крупнотоннажного флота, хотя они и на порядок выше уловов середины 2000-х гг. По оценкам ученых, запас южнокурильского минтая несколько сократился относительно среднемноголетнего уровня.

Приморье

В Японском море для оценки современного состояния запасов минтая использовали материалы донной траловой съемки, выполненной весной на НИС «Бухоро». Скопления наблюдались южнее залива Ольга, преимущественно в заливе Петра Великого, биомассу оценили в 70 тыс. тонн. На нерестилищах доминировали 5-6-годовики, а глубже – 4-годовики урожайного поколения 2014 г.

В подзоне Приморье промысел минтая в основном ведется в марте-мае небольшой группой судов в восточной части залива Петра Великого и у северного побережья края. На начало декабря добыто 8,2 тыс. тонн или 78,1% ОДУ.

Ожидается, что в ближайшие два года за счет поколения 2014 г. произойдет увеличение промысловой биомассы южноприморского минтая, однако его запас по-прежнему останется на относительно низком уровне.

Чукотка

В 2018 г. на свободной ото льдов акватории Чукотского моря выполнило тралово-акустическую съемку НИС «ТИНРО». Лето текущего года было теплым и ледовая обстановка позволила расширить район работ, поэтому полученные оценки запасов минтая были на порядок выше, чем в прошлые годы. В 2019 г. предлагается продолжить эти исследования.

На специализированном совете отметили, что успеху экспедиционных исследований способствовали тесное взаимодействие и координация усилий всех дальневосточных институтов. Это позволило собрать большой массив разнообразных данных.

Fishnews