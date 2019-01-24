24 января 2019 года

Успешная путина сделала год «икорным»

За 2018 г. в стране произвели 4,2 млн тонн рыбной продукции, что соответствует уровню предыдущего года. Росрыболовство отмечает увеличение выпуска красной и черной икры.

По предварительным данным Росстата, в прошлом году объем производства икры осетровых рыб вырос на 7% и составил 32 тонны. Выпуск лососевой икры увеличился в 1,7 раза – до 22,2 тыс. тонн - за счет рекордного вылова горбуши.

В структуре производства также выросла доля продукции глубокой переработки в первую очередь филе и пресервов. Выпуск рыбных пресервов увеличился на 48% – до 70 тыс. тонн, филе – на 8%, до 157 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Объем производства мороженых ракообразных возрос на 0,6%, до 70,3 тыс. тонн.

В то же время снизился выпуск мороженой рыбы – на 2%, до 3 млн тонн - и рыбных консервов – на 2,7%, до 207 тыс. тонн.

В Росрыболовстве напомнили, что вылов тихоокеанских лососей (в основном горбуши) в 2018 г. вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 676 тыс. тонн. В связи с этим снизились оптовые цены на горбушу и ее икру, отметили в федеральном агентстве.

Fishnews