24 января 2019 года

В Санкт-Петербурге начали строить супертраулер для РРПК

Церемония закладки первого в российской истории рыболовного судна длиной более 100 м прошла на Адмиралтейских верфях. Заказчиком супертраулера выступает «Русская рыбопромышленная компания».

В торжественной церемонии закладки большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 23 января приняли участие представители Росрыболовства, руководства АО «Русская рыбопромышленная компания» и судостроительного предприятия. Судно длиной 108 м рассчитано на ежегодный вылов более 50 тыс. тонн рыбы с безотходной переработкой улова на борту и сможет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью – около 15 тыс. тонн филе, фарша и сурими.

Гендиректор РРПК Федор Кирсанов охарактеризовал событие как прорыв и одну из самых ярких страниц в истории не только компании, но и всей отрасли. «Совместно с Адмиралтейскими верфями мы возрождаем традиции отечественного гражданского судостроения, начинаем строительство целой серии современных высокопроизводительных рыбопромысловых судов», – заявил руководитель компании.

В рамках контракта до 2023 г. Адмиралтейские верфи построят шесть мощных супертраулеров. Общие инвестиции в проект составят более 600 млн долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Новые суда строятся по программе инвестиционных квот, в рамках которой за компанией закреплено порядка 170 тыс. тонн минтая и сельди в год.

Компания уже подала заявки на строительство еще трех аналогичных траулеров-процессоров, решение по которым регулятор примет в текущем году. Производительность новых судов вдвое превышает характеристики флота, который сейчас ведет промысел в Дальневосточном бассейне. Благодаря масштабному обновлению производственной базы в компании рассчитывают существенно повысить эффективность промысла и укрепить лидерские позиции.

Адмиралтейские верфи уже приступили к резке металла для следующего судна. Вся серия будет строиться парами – по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками. Спуск на воду первых двух траулеров запланирован на первую половину 2020 г.

Fishnews