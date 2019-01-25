25 января 2019 года

Рыбный экспорт вырос и по объемам, и по стоимости

В 2018 г. таможни Дальнего Востока оформили на экспорт 1,5 млн тонн рыбы и морепродуктов. Натуральный показатель вырос на 9,3% по сравнению с уровнем предыдущего года. Увеличились и стоимостные объемы поставок – на 28,2%, до 3,2 млрд долларов.

Основные объемы рыбного экспорта приходятся на Китай – 65,5% (1 млн тонн). На долю Южной Кореи пришлось 27% (420 тыс. тонн), Японии – 3,8% (58,5 тыс. тонн).

Как рассказали корреспонденту Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, 88,7% всего объема поставок на внешние рынки в натуральном выражении – это мороженая рыба (45,5% - минтай, 13,9% - сельдь, 12,8% - лососевые). По сравнению с уровнем 2017 г. экспорт мороженой рыбы вырос на 6,5%.

На ракообразных пришлось – 4,5% объема экспорта. Крабы здесь занимают 3,7%. Поставки ракообразных в целом выросли на 6,5%.

Филе рыбное и прочее мясо рыбы – это 4,3%. Здесь показатель также вырос – в 2,1 раза.

В ДВТУ отметили вклад поставок рыбы и морепродуктов в увеличение экспорта в денежном выражении.

Fishnews