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Начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН

Дальневосточное таможенное управление расширит географию

С 1 июля 2019 г. к ДВТУ будут присоединены Бурятская и Читинская таможни. Таким образом, таможенное управление будет полностью отвечать за границу с КНР, отметил его руководитель Юрий Ладыгин.

В ноябре 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о расширении Дальневосточного федерального округа. Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа перешли в ДФО, сообщает корреспондент Fishnews.

В соответствии с приказом ФТС с 1 июля нынешнего года в состав ДВТУ войдут Бурятская и Читинская таможни, рассказал журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Специфика работы этих таможенных органов, в общем-то, знакома: это сухопутное направление (то есть авто- и железнодорожный транспорт) и воздушное направление, отметил глава ДВТУ.

Он добавил, что управление, таким образом, будет полностью отвечать за границу с Китаем.

«Каких-либо сложностей в плане реализации поставленных задач после присоединения мы для себя не видим. Вместе с тем хочу отметить, что для нашего управления новым является администрирование таможенной границы с Монголией», – рассказал руководитель ДВТУ.

Сейчас Бурятская и Читинская таможни относятся к Сибирскому таможенному управлению.

Fishnews
НазадМетки: КНРкитайтаможня
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