Дальневосточное таможенное управление расширит географию
С 1 июля 2019 г. к ДВТУ будут присоединены Бурятская и Читинская таможни. Таким образом, таможенное управление будет полностью отвечать за границу с КНР, отметил его руководитель Юрий Ладыгин.
В ноябре 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о расширении Дальневосточного федерального округа. Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа перешли в ДФО, сообщает корреспондент Fishnews.
В соответствии с приказом ФТС с 1 июля нынешнего года в состав ДВТУ войдут Бурятская и Читинская таможни, рассказал журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.
Специфика работы этих таможенных органов, в общем-то, знакома: это сухопутное направление (то есть авто- и железнодорожный транспорт) и воздушное направление, отметил глава ДВТУ.
Он добавил, что управление, таким образом, будет полностью отвечать за границу с Китаем.
«Каких-либо сложностей в плане реализации поставленных задач после присоединения мы для себя не видим. Вместе с тем хочу отметить, что для нашего управления новым является администрирование таможенной границы с Монголией», – рассказал руководитель ДВТУ.
Сейчас Бурятская и Читинская таможни относятся к Сибирскому таможенному управлению.
Fishnews