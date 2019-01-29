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Выловленный минтай

Минтайщикам дали недельный прогноз

К 28 января в Охотском море отечественные суда добыли 163,5 тыс. тонн минтая (15,3% ОДУ) и 28,4 тыс. тонн сельди (12,1% ОДУ). Обзор промысла за неделю и прогноз на ближайшие дни подготовили специалисты ТИНРО и КамчатНИРО.

Что ждать от погоды?

Восточная половина Охотского моря 29-30 января окажется под влиянием глубокой тыловой ложбины океанического циклона, который будет стационировать южнее Командорских островов. Штормовая обстановка ожидается на западнокамчатском шельфе и в Северо-Курильском районе (СКР) – там будет преобладать ветер северных направлений, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

С 31 января по 2 февраля циклон будет медленно смещаться в северном направлении, приближаться к Командорским островам и углубляться. В эти дни зона штормовых ветров распространится практически на все Охотское море, но наибольшей силы ветер достигнет на западнокамчатском шельфе.

3-4 февраля циклон войдет в Берингово море и начнет постепенно удаляться от Камчатки на восток. Его влияние на погодные условия Охотского моря будет постепенно ослабевать. Но в основном районе промысла, у Западной Камчатки, сила ветра сохранится штормовой, отметили в ТИНРО.

Как поведут себя льды?

За прошедшую неделю значительного увеличения площади ледяного покрова не произошло. Влияние активного циклона сдерживало процессы нарастания льда в мористую часть преимущественно во всех районах акватории. Наиболее разрушительному влиянию штормовых ветров подвергался пояс льда вдоль северного побережья от 144° до 152° в.д. По сравнению с сезоном 2018 г. площадь западного ледяного массива в текущий период почти в два раза меньше.

На 25 января площадь льдов в Охотском море составила 41,2%. Это соответствует уровню прошлого года (41,7%) и в 1,3 раза меньше среднемноголетнего значения (54,2%).

Ожидается, что до конца января ветра северных четвертей будут способствовать умеренному расширению площади льда преимущественно по всем районам акватории.

Согласно прогнозу, 29-30 января наиболее нестабильная ледовая обстановка сложится вдоль ледяного пояса у Западной Камчатки к югу от 56° с.ш., здесь активизируется дрейф полей битого льда к югу, юго-западу.

Ожидается, что 31 января штормовые поля сместятся в северо-восточный сектор – район севернее 56° с.ш., восточнее 148° в.д. В результате ожидается расширение ледяного массива к юго-западу, которое закроет 200-метровую изобату на подходах к заливу Шелихова.

Умеренное нарастание площади льда к востоку и юго-востоку будет происходить в центральной части моря в районе 54°-55° с.ш. На северо-западе акватории (район северной оконечности Северо-Охотоморской подзоны) возможно значительное сокращение кармана чистой воды.

С 31 января по 1 февраля наиболее стабильная ледовая обстановка при относительно безветренной погоде установится у юго-западного побережья Камчатки, в районах от 55°с.ш. до 53°с.ш.

С 1 по 3 февраля жесткие шторма на большей части акватории (ветра 20-25 м/с и более) существенно усложнят ледовую обстановку. Активизируется дрейф полей мелко и средне-битого льда северо-западного массива к юго-западу, западу.

В результате прижимного влияния северо-восточных штормовых ветров будет происходить деформация ледовой кромки северо-западного ледяного массива к западу.

3 февраля нестабильная ледовая обстановка ожидается вдоль западной кромки льда – к югу от 53°с.ш. Активизируется процесс нарастания площади дрейфующего к юго-востоку льда.

К югу от 55° с.ш. вдоль Западной Камчатки при относительном безветрии ледовая обстановка стабилизируется.

Сколько наловили минтая?

По данным ССД и координационной группы, на 28 января в охотоморской минтаевой экспедиции насчитывалось 95 единиц добывающего флота. Нарастающий вылов, включая прибрежный, составил 163,5 тыс. тонн, или 15,3% от общего допустимого улова. В прошлом году на эту дату рыбаки освоили 170,9 тыс. тонн (15,9% ОДУ).

В начале промысловой недели на севере Охотского моря ветра северных, северо-восточных направлений оказывали негативное влияние на промысел. В основном в Северо-Охотоморской подзоне среднетоннажные и часть крупнотоннажных судов штормовала.

В Камчатско-Курильской подзоне (основном районе промысла минтая) порядка 77% списочного состава судов экспедиции осваивали в среднем 5,5 тыс. тонн в сутки. Годом ранее – 4,8 тыс. тонн. Средний улов на судосутки 40-50 судов КТФ за неделю составил 90,4 тонны, у 13-24 единиц СТФ – 57,3 тонны. Наблюдатели характеризуют обстановку как неустойчивую, периодически флот работал в поисковом режиме. На судно приходится от 1 до 4 тралений в сутки. Улов на час траления варьировал от 2 до 12 тонн. Нарастающий вылов по району составил 120,1 тыс. тонн (44,5% ОДУ), на отчетную дату прошлого года – 147,5 тыс. тонн (54,5%).

В Западно-Камчатской подзоне обстановка слабая, неустойчивая. В начале недели на юге промрайона работали 1-3 крупнотоннажника и 2-5 среднетоннажников с результатами 47,2 и 26,3 тонны на судосутки соответственно. Нарастающий вылов на 28 января составил 10,4 тыс. тонн (3% ОДУ), годом ранее - 4,7 тыс. тонн (1,3% ОДУ).

Суммарно по объединенным районам освоено 130,5 тыс. тонн (21,1% от лимита «камчатских» подзон). В прошлом году результат составлял 152,2 тыс. тонн (24,6% ОДУ)

В Северо-Охотоморской подзоне специализированного промысла минтая пока не ведется. Крупнотоннажный (1-3 судна) и среднетоннажный (1-13 судов) флот прилавливал минтай – в среднем 1,5-2 тонны на судосутки. Нарастающий вылов составил 0,48 тыс. тонн (0,1% ОДУ).

В Восточно-Сахалинской подзоне удовлетворительная промысловая обстановка сохранялась. Крупнотоннажный флот продолжал добычу на севере промрайона. Уловы на судосутки у 9, а к концу недели 6 крупнотоннажных судов составили в среднем 172,8 тонны. Нарастающий вылов - 32,4 тыс. тонн (30,2% ОДУ подзоны). На отчетную дату 2018 г. результат составлял 15,9 тыс. тонн (14,9% от лимита).

Среднесуточный вылов по экспедиции с начала года составил 6,1 тыс. тонн, год назад – 6,3 тыс. тонн. За рабочую неделю освоено 45,2 тыс. тонн, за аналогичный период 2018 г. – 36,3 тыс. тонн.

Где крупнее рыба?

По данным наблюдателей, в Камчатско-Курильской подзоне облавливали минтай размерами 21-59 см, преобладала группа особей размерами 38-48 см с долей 86,3%. Средняя длина рыбы варьировала от 43 до 44 см, средняя масса - от 530 до 593 г. Преобладающие стадии зрелости гонад самок III – IV, IV. Доля самок в уловах менялась несущественно - от 53 до 57%. Выход икры – от 1,9-3,9%. Доля рыб непромысловых размеров в среднем составила 1,1%.

На севере Восточного Сахалина основу уловов составлял минтай 38-48 см (81,9%). Численность самок меньше, чем самцов, всего 38,8%. Преобладающие стадии зрелости гонад самок - II-III, III. Доля рыб непромыслового размера 6%.

Куда идти судам?

Ожидается, что в предстоящий период удовлетворительная промысловая обстановка сохранится на акватории Камчатско-Курильской и Восточно-Сахалинской подзон. В первом промрайоне средние суточные уловы КТФ могут достигать 95 тонн, а у среднетоннажников – до 60 тонн. Во втором районе в периоды, когда льды не будут мешать промыслу, уловы у крупнотоннажного флота могут достигать 170 тонн на судосутки. А вот судам СТФ из-за тяжелых ледовых и погодных условий здесь работать не рекомендуют.

В Западно-Камчатской подзоне сохранится неустойчивая, слабая промысловая обстановка, результативно облавливать минтая можно будет только на самом юге промрайона на границе с Камчатско-Курильской подзоной.

В Северо-Охотоморской подзоне суда продолжат добывать минтай в качестве прилова, в среднем до 2-5 тонн за сутки на одну единицу флота.

В предстоящую неделю на результативность промысла минтая будут активно влиять погодные условия. Неделя ожидается штормовая, с сильными ветрами северных направлений. В целом по морю среднесуточный вылов минтая ожидается в пределах 7-7,5 тыс. тонн. За неделю добыча экспедиции может составить порядка 50-55 тыс. тонн.

А что по сельди?

По данным ССД, во второй декаде января на промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне работает 23 судна. С начала года количество добывающего флота снизилось на 8 единиц.

Основной лов по-прежнему был сосредоточен в северо-восточной части Ионо-Кашеваровского района в диапазоне рабочих глубин 150-360 м.

Суточный вылов всеми судами изменялся в пределах 0,12-1,7 тыс. тонн, в среднем составляя 0,896 тыс. тонн (это несколько выше показателей предыдущих недель).

Нарастающий вылов сельди в Северо-Охотоморской подзоне на 26 января составил 28,4 тыс. тонн (освоение ОДУ – 12,1%). В 2018 г. на эту дату было выловлено 33,1 тыс. тонн (12% ОДУ). По сравнению с уровнем предыдущих двух лет, интенсивность промысла остается ниже. Добывающих судов на промысле сельди 23, в аналогичный период 2018 г. работало 27 единиц флота, еще год назад– 36.

Ожидается, что в ближайшее время средние суточные уловы в Северо-Охотоморской подзоне (для КТФ) будут составлять 60-65 тонн. При этом максимальный суточный вылов на одно судно может достигать 260-290 тонн. Для полноценного освоения ОДУ ученые рекомендуют сохранять максимально возможное количество судов на промысле.

Fishnews
НазадМетки: ОДУикракамчаткаминтайсахалин
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