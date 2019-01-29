29 января 2019 года

Суда ответили «Гудком»

Свыше 200 судов выразили свое отношение к телевизионным сюжетам с обвинениями предприятий: 28 января рыбаки на некоторое время приостановили работу и дали звуковой сигнал.

Акция, получившая в СМИ название «Гудок», прошла в разных районах промысла и портах, сообщает корреспондент Fishnews. С 12 до 13 часов судового времени флот приостановил работу и дал звуковой сигнал. Таким образом экипажи выразили свое отношение к обвинениям, прозвучавшим в серии телесюжетов. А также поддержали стремление участников внеочередного заседания Общественного совета при Росрыболовстве прояснить ситуацию в отрасли.

«Конечно, оскорбительные заявления в адрес людей, которые заняты нелегким рыбацким трудом, не могли остаться незамеченными. Хуже всего, что эта злонамеренная ложь продолжает звучать с центральных государственных телеканалов. Поэтому наши рыбаки с готовностью восприняли инициативу поддержать проведение внеочередного заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. Так что заседание не ограничится залом коллегии Росрыболовства, оно будет проходить по всей акватории исключительной экономической зоны РФ и далеко за ее пределами – везде, где находятся наши суда», – рассказал перед проведением «Гудка» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

«Я считаю, что средства массовой информации необъективно отражают истинное положение дел в рыбной отрасли, выполняют чей-то заказ, с целью очернить рыболовные компании. В частности, была затронута компания, в которой я работаю уже не первый год», – прокомментировал участие в акции капитан судна «Шанс 106» Владимир Желдак.

«Остановили флот, чтобы не говорили, что в Поронайске одни коррупционеры», – коротко охарактеризовал действия рыбаков председатель сахалинского рыболовецкого колхоза «Дружба» Андрей Долгушин.

«Акция направлена на поддержку наших рыбаков, тружеников моря, которых незаслуженно оскорбили и унизили», – заявил представитель компании «Монерон» Борис Иванов.

Свою позицию выразили предприятия не только на Дальнем Востоке. «Северная Атлантика, район регулирования НАФО, банка Флемиш-Кап, судно М-0341 «Новая Земля». Совместно с экипажем присоединяемся к общей акции союза рыбопромышленников в знак протеста против очернения рыбной отрасли», – прозвучало в другом ролике.

«За всеми судами ведется постоянный контроль, все они оборудованы средствами контроля, и можно в любой момент проверить, где и чем занимается судно. Все попытки центральных каналов очернить рыбную отрасль – это стремление организовать передел в отрасли и вернуться к аукционам. Чиновники хотят нарушить исторический принцип распределения квот, хотят разрушить рыбную отрасль, не хотят услышать мнения специалистов и простых рыбаков. Возврат к аукционам приведет к развалу многих компаний и остановит развитие отрасли. Вся кампания по дискредитации рыбной отрасли в прессе и на телевидении – это заказные действия чиновников, их приближенных заинтересованных лиц, которые стремятся к переделу сфер влияния и хотят вернуть аукционы», – считает экипаж М-0347 «Марк Любовский».



В обращениях экипажи указывают на строгую систему контроля в сфере рыболовства, на то, что они заинтересованы в стабильной работе своих предприятий.

В компании «ЯМСы» отмечают, что показанные по телевидению сюжеты наносят серьезный удар по желанию молодежи работать в отрасли – а она между тем и так испытывает дефицит кадров.

Fishnews

Коллективы рыбацких предприятий приняли участие в акции «Гудок»