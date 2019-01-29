29 января 2019 года

Общественный совет: В рыбной отрасли браконьерства нет!

Общественный совет при Росрыболовстве подчеркнул единую позицию руководства ведомства и рыбаков в связи с попытками дискредитировать отрасль и предложил провести анализ эффективности госконтроля в сфере охраны водных биоресурсов.

Отрасль едина в оценке обвинений

На внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве 28 января на повестке дня стоял только один вопрос, зато весьма резонансный. Как реагировать на целую группу телесюжетов, объединенных темой масштабного браконьерства в российском рыболовстве и особенно на промысле краба.

Поток негативной информации стал для отрасли настоящим шоком, особенно на фоне результатов, которых удалось добиться в прошлом году. «Уже есть официальные данные, что более 5 млн тонн в 2018 году российские рыбаки добыли», - заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, отметив, что это рекордные цифры за последние 25 лет.

Председатель Общественного совета Герман Зверев рассказал, что в адрес совета поступают обращения от предприятий, трудовых коллективов, экипажей рыбопромысловых судов, которые протестуют против очернения рыбохозяйственного комплекса.

«Сегодня на Дальневосточном бассейне и на Северном бассейне 228 рыбопромысловых судов, на которых работает свыше 10 тыс. рыбаков, провели акцию в поддержку заседания Общественного совета в целях объективного и непредвзятого рассмотрения сообщений из СМИ о состоянии дел в рыбной отрасли и системе государственного контроля водных биоресурсов», - доложил он.

28 января флот приостановил работу, и над морем раздались сердитые судовые гудки, требующие восстановить справедливость. В руководстве отрасли, как сообщает корреспондент Fishnews, недовольство моряков понимают и обвинения в размахе нелегальной добычи и контрабанды краба также считают несостоятельными.

«У России заключены соглашения со всеми основными торговыми партнерами, куда мы экспортируем свою продукцию, – кратко охарактеризовал Илья Шестаков механизм контроля. – И в рамках соглашений эти страны осуществляют тотальный контроль всей рыбной продукции, которая приходит на их берега в рамках соответствия сертификатам происхождения и разрешениям на вылов, которые выдает Росрыболовство».

По словам главы рыбного ведомства, проблемой в некоторой степени остаются лишь «подфлажники», с которыми необходимо бороться и в дальнейшем. «Но говорить о том, что сейчас охрана водных биоресурсов находится на таком низком уровне, конечно, нельзя», – подчеркнул руководитель ФАР. Он призвал объективно оценивать события, происходящие в рыбной отрасли, не «шельмовать всех подряд» и опираться на цифры и факты.

У контролеров претензий не возникает

«Мы все уверены, что это не случайные сюжеты – это спланированная кампания по дискредитации отрасли, за которой стоят те, кто любой ценой желает изменить законодательство о рыболовстве и вернуться к практике аукционной торговли квотами. И вызывает большое недоумение, почему именно государственные каналы играют в этом первую скрипку», – не скрывал возмущения президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

По данным ассоциации, лов краба в 2018 г. на Севере и на Дальнем Востоке вели 82 компании, которые в сумме добыли 95,5 тыс. тонн. При этом общий допустимый улов на крабов был установлен в объеме 102 тыс. тонн.

«Эти показатели – и ОДУ, и вылов – рекордные за всю более чем столетнюю историю промысла краба», – обратил внимание Александр Дупляков. Он добавил, что за весь год Пограничная служба задержала в российских водах три браконьерских судна-«подфлажника». К 108 российским судам, легально работающим на крабе, по результатам регулярных проверок претензий от пограничников в части сокрытия улова или превышения лимита добычи не поступало.

По словам руководителя ассоциации, объемы вылова краба с 2015 г. соответствуют официальной статистике ФТС по экспорту и данным зарубежных стран о количестве ввезенного к ним деликатеса. На этом фоне удивляет затянувшееся молчание Пограничной службы и Росрыболовства. «Показанное по телевизору – это прямое обвинение их в бездействии», – выразил мнение Александр Дупляков.

Он предложил Общественному совету привлечь в качестве независимого арбитра третью сторону и направить в Счетную палату обращение об анализе эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю за рыболовством и сохранением ВБР, в том числе финансирования таких мероприятий из бюджета.

«Сегодня в Российской Федерации промышленного браконьерства практически нет», – согласился с коллегой президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он отметил продуктивность совместной работы в этом направлении рыбаков и пограничников в течение двадцати с лишним лет. Руководитель АРПП рекомендовал совету поднять эти вопросы на правкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев.

Член Общественного совета Эдуард Климов напомнил, что по закону у людей, упомянутых в скандальных сюжетах, есть право на ответ. «Если наши коллеги обратятся в СМИ, где о них была определенная информация, согласно закону о СМИ, им должны предоставить в том же объеме и в то же время право на ответ, где они высказали бы свою позицию, – уточнил он. – Право на ответ должно демонстрировать желание телевизионных компаний предоставить альтернативную точку зрения. Мне кажется, это правильно».

Атака на всю отрасль

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов назвал происходящее информационной войной – естественно, заказной. «Когда есть необходимость пересматривать некие принципы, всегда у нас появляются браконьеры», – намекнул он на мечты некоторых структур любой ценой снести исторический принцип доступа к ресурсу.

С точкой зрения сахалинцев согласны и представители Северного бассейна. Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов обратил внимание, что атаке впервые подвергается целая отрасль без разбору.

«В том, что она (атака – прим. ред.) заказная, кто-нибудь сомневается?» – прямо обратился к участникам мероприятия президент общероссийского отраслевого объединения работодателей рыбной отрасли Сергей Тимошенко. Он напомнил, что это уже не первая атака на рыбную промышленность.

«Вспомните АДМ, картельный сговор по минтаю. Чем закончилось? Отжали у одних предпринимателей, передали строго другим, и закончился картельный сговор. Схемы, отработанные годами, они нам известны», – привел Сергей Тимошенко пример.

Подталкивание отрасли к возвращению квотных аукционов, которое называют основной причиной появления на экранах «браконьерского цикла», не сулит бизнесу ничего хорошего, уверен глава Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Десять лет после аукционов мы потом выгребали из долгов, и десять лет мы не могли ничего строить и толком отремонтировать, – заявил он. – Поэтому чиновникам и представителям разного рода федеральных органов власти хочу сказать: прекращайте нас критиковать за то, что мы не строили суда в 2000-е годы. Мы прошли тогда аукционы, мы все в долгах были. Это нечестно – сначала придумать, погрузить отрасль в долги, а потом предъявлять претензии: почему мы не строим».

Его поддержал член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня. «Мы только три года назад закрыли последнюю кредитную линию с аукционов 2000-х годов. У нас средств своих практически не оставалось. Мы зашли в большие долговые ямы и отбивали их в течение 15 лет. Сейчас мы можем выполнять те задачи, которые поставил перед нами президент, – обновлять флот, строить его, выходить на те глубины, которые сегодня не покорены еще, и увеличивать сырьевую составляющую нашего государства», – перечислил представитель приморской компании.

По итогам заседания Общественный совет выразил удовлетворение консолидированной позицией регулятора и рыбацких объединений. Герман Зверев также отметил максимальную открытость встречи, были приглашены в том числе и авторы сюжетов.

Участники встречи решили направить обращения в правительственную комиссию, в Счетную палату, в Совет безопасности и контрольное управление администрации президента, а также руководству телеканалов. Кроме того, совет поддержал предложение члена совета Общественной палаты Владислава Гриба провести в феврале на площадке ОП открытые слушания о состоянии госконтроля в сфере сохранности водных биоресурсов.

Анна ЛИМ, Fishnews