30 января 2019 года

Как провели год моржи Чукотки

Более 74 тыс. моржей летовали на чукотских лежбищах в прошлом году, установили исследователи. Из-за проблем с образованием льда ученые отмечают высокую смертность среди молодых животных на берегу.

Специалисты Чукотского отделения Тихоокеанского филиала ВНИРО (ЧукотНИО) рассказали о результатах исследования морских млекопитающих и итогах добычи морзверя коренным населением на территории округа в 2018 г. Сотрудники лаборатории по изучению морских млекопитающих провели мониторинговые работы на лежбищах и в национальных поселках, в том числе с применением квадрокоптеров.

Сколько насчитали моржей

Исследователи установили, что на двух основных лежбищах моржей - мысах Ванкарем и Сердце-Камень - выход животных на берег состоялся позже среднемноголетних показателей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, максимальная численность на Сердце-Камне (включая зверей на суше и в воде) была отмечена 15 октября – 51 516 ластоногих. На мысе Ванкарем максимальная численность зафиксирована 9 октября – 23 072 моржа.

Ученые отмечают, что это еще далеко не самый высокий показатель количества моржей на лежбищах Чукотки. К примеру, в 2017 г. на одном только Сердце-Камне лето провели более 90 тыс. моржей.

В половозрастной структуре группировки ластоногих, летующих на Чукотке в прошлом году, преобладали самцы старших возрастных групп (около 37%). Доля самок детородного возраста составила примерно 30%, а молодых животных 3-5 лет – 20%.

Смена климата принесла проблемы

Потепление в Восточной Арктике привело к тому, что в летне-осеннем сезоне участились шторма в Чукотском море, происходит позднее ледообразование и долго отсутствует лед. Это приводит к распаду семей, моржам трудно добывать корм, увеличилась длительность миграции зверей по открытой воде. Моржи вынуждены направляться на береговые лежбища, где они формируют залежки в десятки тысяч. Звери выходят на берег ослабленными и истощенными, что приводит к высокой смертности, в основном гибнут молодые животные. Кроме того, увеличивается пресс со стороны белых медведей, которые из-за отсутствия льда также вынуждены оставаться на берегу.

Киты стали встречаться чаще

Встречаемость серых китов в Мечигменском заливе составила 18,1 животных за наблюдение - несколько выше среднемноголетних значений. Распределение китов по акватории залива было неравномерным. Уже много лет они следуют за перемещающимися кормовыми скоплениями, которые сдвигаются по схеме преобладающих течений.

В 2018 г. промысел китов вели морзверобои 9 общин из 16 поселков. Наибольшее число животных добывают в Мечигменском заливе (национальное село Лорино) - около 50-60 китов в год, это составляет примерно 40% всей блок-квоты округа. Среди серых китов, загарпуненных в прошлом году в заливе, преобладали самцы.

Ученые отмечают, что при соблюдении научно обоснованных квот на аборигенный промысел китообразных, тихоокеанских моржей и ледовых форм тюленей запасы их популяций в прибрежных водах Чукотки сохранятся на уровне предыдущих лет.

Fishnews