09 ноября 2018 года

Ученые узнали, как поживают чукотские моржи

Сотрудники ЧукотНИО завершили экспедиционные работы на мысе Ванкарем. Специалисты вели подсчеты моржей и китов, обеспечивали научное сопровождение и мониторинг добычи морских млекопитающих в регионе.

Работы велись в рамках госконтракта с департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО. Старший научный сотрудник лаборатории по изучению морских млекопитающих Сергей Загребельный с 6 августа по 16 октября проводил исследования на одном из лежбищ тихоокеанских моржей.

Специалисты оценивали встречаемость и уровень сезонной смертности морских млекопитающих. Также изучали возрастной и половой состав тихоокеанских моржей, сроки миграционной активности, влияние различных факторов беспокойства на группировку ластоногих.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, всего с начала заполнения лежбища и по окончании миграционной активности провели 71 наблюдение с использованием стандартных методов учета численности. За время экспедиции ученые сделали 50 панорам лежбища для подсчета животных с помощью фотоаппарата и 45 панорам - камерой на квадрокоптере (с высоты 60-80 м над уровнем моря). Кроме того, сотрудники НИИ оценили возрастно-половой состав, возраст и пол в общей сложности у 4350 животных.

Первые моржи - 20 особей - появились на мысе Ванкарем 6 августа. Максимальное число зверей на лежбище было отмечено 9 октября - 23072 моржа (включая животных на воде). По оценкам специалистов, количество сеголеток во время работ составляло 7,4%. Это позволяет говорить о достаточно высоком уровне пополнения популяции в 2018 г.

За период исследований зафиксировано 35 случаев беспокойства моржей на лежбище - из-за белых медведей и других факторов.

Также ученые проводили визуальные наблюдения за китообразными. В акватории вокруг мыса специалисты встретили 120 китов, в основном горбачей.

Идет обработка собранной информации. В дальнейшем данные используют для оценки запасов млекопитающих и обеспечения научно-информационного сопровождения традиционного промысла.

Fishnews