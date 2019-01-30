30 января 2019 года

Разработчики правил «закрыли» лов краба на Западной Камчатке

В проект правил рыболовства вкрался пункт, запрещающий добычу всех водных биоресурсов на Западной Камчатке донными ловушками, обращает внимание президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Напомним, что правила рыболовства для Дальневосточного бассейна планируется полностью переиздать. Проект важнейшего для промысла документа был размещен в конце декабря на сайте regulation.gov.ru.

В отраслевых объединениях уже указывали на то, что предложенный вариант правил нуждается в многочисленных изменениях, чтобы предприятия могли успешно продолжать работу.

Один из пунктов, если его принять в той редакции, которая есть на regulation, способен остановить лов краба в основных промысловых районах – на Западной Камчатке, рассказал Fishnews президент профильной ассоциации Александр Дупляков.

Согласно пункту 21.7 предложенных правил, запрещается «применять донные ловушки при добыче (вылове) водных биоресурсов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах».

Сейчас предусмотрен запрет на использование донных ловушек при промысле рыб в этих районах, напомнил руководитель ассоциации. Такая мера направлена на то, чтобы избежать ситуации, когда суда получают разрешения на вылов рыбы, однако добывают краба. Но в проекте уточнение по каким-то причинам выпало.

Ассоциация собирается направить обращение по этому вопросу в Росрыболовство, сообщил Александр Дупляков.

Fishnews