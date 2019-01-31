31 января 2019 года

В Хабаровском крае беспокоятся о лососевой рыбалке

Депутаты Хабаровского края попросили Минсельхоз решить проблему любительского лова лососей. Парламентарии отмечают, что перед «красной» путиной в регионе закончится действие договоров по 36 участкам для организации рыбалки.

Обращение приняли единогласно на очередном заседании краевой Законодательной думы.

Подписанный президентом закон о любительской рыбалке предусматривает, что участки для организации любительского лова можно будет оставить в том числе в районах добычи в Дальневосточном бассейне. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. Лов на участках должен будет осуществляться по путевкам, при этом в законе закреплено создание инфраструктуры для организации рыбалки. В остальных случаях договоры будут действовать до 31 декабря 2020 г.

При этом продолжает действовать мораторий, наложенный в 2011 г. на конкурсы по распределению РПУ для любительского рыболовства. В июле 2019 г., до начала лососевой путины, в Хабаровском крае заканчивается действие 36 договоров на участки, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента. В результате в пяти районах – Амурском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском – не останется участков, где рыбаки-любители смогут ловить лососей, заявили в думе.

«В обращении к министру сельского хозяйства РФ мы просим рассмотреть два варианта решения проблемы. Первый – продлить до 31 декабря 2019 года срок действия договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства, срок действия которых истекает в июле. Второй – снять мораторий и провести конкурсы на право заключения договоров пользования рыболовными участками. Любой из этих вариантов будет приемлемым, главное - чтобы наши жители могли реализовать свое право на вылов рыбы», – прокомментировал инициативу депутатов председатель постоянного комитета думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.

В пресс-службе отметили, что для региона этот вопрос имеет высокую социальную значимость, вдоль русла Амура проживает 87% населения (всего в Хабаровском крае живет 1,3 млн человек – прим. ред.).

Напомним, что ранее неудачные результаты лососевых путин последних лет на Амуре привели к обсуждению дополнительных мер ограничения промыслового пресса.

Fishnews