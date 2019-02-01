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Всего в России под аквакультуру используется более 3,6 тыс. участков общей площадью 491,6 тыс. га. Фото пресс-службы Росрыболовства

От аквафермеров ждут дальнейшего роста показателей

За прошлый год в России произвели 232 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 5,6% больше, чем в 2017 г. Сейчас на торги выставлено свыше 160 рыбоводных участков общей площадью 30 тыс. га.

Где какие успехи

Больше всего рыбы и морепродуктов в 2018 г. произвели аквафермеры Южного федерального округа - более 77 тыс. тонн. Это примерно столько же, сколько в предыдущем году, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбоводные предприятия Северо-Западного округа вырастили около 59,5 тыс. тонн (+21% к уровню 2017 г.). В Центральном федеральном округе аквакультурные хозяйства произвели 34,5 тыс. тонн (+1,2%).

Самая значительная динамика зафиксирована в Дальневосточном округе. Там объем выращивания рыбы и морепродуктов увеличился за год на 34% - почти до 13 тыс. тонн.

В Уральском федеральном округе производство продукции аквакультуры выросло до 10 тыс. тонн (+15,5%).

Проект стратегии развития рыбохозяйственного комплекса предусматривает увеличение объема производства продукции товарной аквакультуры к 2030 г. почти в три раза - до 600 тыс. тонн. В Росрыболовстве считают, что рост производства и создание новых рабочих мест произойдет благодаря вводу новых площадей под выращивание рыбы и морепродуктов.

Рыбоводам предлагают новые акватории

По состоянию на 1 февраля ведомство и его территориальные управления выставили на торги (в том числе электронные) 163 рыбоводных участка общей площадью 30 тыс. га. Большая часть аукционов намечена на первый квартал 2019 г., обратили внимание в ФАР.

Наибольшая площадь предлагаемых под РВУ акваторий расположена в Уральском федеральном округе. В первом квартале здесь планируют разыграть 24,5 тыс. га (83 участка).

На Дальнем Востоке на торги выставили три рыбоводных участка общей площадью 2,5 тыс. га. Из них по двум лотам (в общей сложности 205 га) аукционы пройдут в электронной форме.

В Приволжском федеральном округе до марта рыбоводы смогут поучаствовать в торгах на право пользования 34 участками общей площадью 1,2 тыс. га.

Всего в России предоставлено в пользование под аквакультуру более 3,6 тыс. участков общей площадью 491,6 тыс. га. Наибольшие площади отведены рыбоводам в УФО (235,4 тыс. га), на Дальнем Востоке (84,2 тыс. га), и в Южном федеральном округе (58,4 тыс. га).

В отношении еще 651 РВУ общей площадью 56,5 тыс. га ведется подготовительная работа по организации аукционов и конкурсов. Основную площадь этих участков составляют акватории Южного и Уральского федеральных округов – 16,2 тыс. га и 15 тыс. га соответственно.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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