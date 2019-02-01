01 февраля 2019 года

На юге Пацифики начнется поисковый промысел клыкача

В Нидерландах прошла седьмая сессия Комиссии по управлению рыболовством в южной части Тихого океана. Специалисты решили, в частности, открыть конвенционный район для поискового промысла клыкача.

Сессия комиссии (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO) проходила в Гааге с 19 по 27 января. Во встрече участвовали более 100 делегатов и наблюдателей от 15 стран, включая Россию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в ходе сессии решено открыть конвенционный район SPRFMO с 2019 г. для поискового промысла клыкача (это уже не новый, но еще не установившийся промысел). Также были приняты решения о введении маркировки орудий лова и ограничениях на выбросы пластикового мусора. Эти меры предполагают установление дополнительных стандартов в конвенционном районе.

Кроме того, участники сессии внесли изменения по управлению запасами в районе. Эти изменения касаются регулирования промысла ставриды, списков браконьерских и легальных добывающих судов, инспекций в портах, лова жаберными сетями. А также – по системе мониторинга, контроля и наблюдения, научно-поискового промысла, программы наблюдателей, поискового промысла ловушками.

Квота России на вылов ставриды в 2019 г. увеличена до 19,4 тыс. тонн (с 18,9 тыс. тонн годом в прошедшем году).

В пресс-службе Европейской комиссии отметили, что на сессии SPRFMO принята новая система донного рыболовства. Она должна обеспечить эффективное управление ресурсами глубоководного промысла.

SPRFMO создана в 2012 г. в соответствии с Конвенцией по управлению рыболовством в южной части Тихого океана. К конвенции присоединились Россия, Европейский союз, Австралия, Китай, Вануату, Куба, Новая Зеландия, Острова Кука, Перу, Республика Корея, США, Чили, Эквадор, Фарерские острова и Тайвань. Сырьевые ресурсы южной части Тихого океана открыты СССР в 1978 г. В 1978-1991 гг. в этом районе проведено 268 научно-поисковых и 80 научно-исследовательских советских и российских экспедиций. Потенциальный вылов водных биоресурсов в южной части Тихого океана может составлять до 1 млн тонн ежегодно, отмечают в Росрыболовстве.

Fishnews