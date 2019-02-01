01 февраля 2019 года

Госпрограмме добавят средств

Общественный совет при Росрыболовстве планирует рассмотреть на очередном заседании проект изменений в финансирование госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса.

Проект постановления правительства «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» планируется включить в повестку заседания Общественного совета при Росрыболовстве 5 февраля.

Документ, размещенный на портале regulation.gov.ru, предусматривает увеличение финансирования мероприятий госпрограммы на ближайшие годы. В 2019 г. оно составит 13,84 млрд рублей, в 2020 г. - 13,52 млрд. рублей, в 2021 г. - 12,2 млрд рублей, тогда как в период с 2013 по 2018 гг. этот показатель в среднем составлял 11 млрд рублей в год.

В 2022-2024 гг. предполагается дальнейшее увеличение объемов финансирования госпрограммы: в 2022 г. - 14,08 млрд рублей, в 2023 г. - 14,08 млрд рублей, в 2024 г. - 14,11 млрд рублей. Таким образом, в 2019-2021 гг. среднее ежегодное финансирование госпрограммы увеличится на 20%, в 2022-2024 гг. - на 8%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект также вносит корректировки в набор показателей госпрограммы и ее подпрограмм. В частности, в число показателей включены объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки, инвестиции в основной капитал, освоение «неодуемых» видов ВБР, количество промысловых судов и заводов, построенных под инвестквоты.

Fishnews

