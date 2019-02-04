04 февраля 2019 года

Власти Приморья заявили о планах в судоремонте

Администрация Приморского края сообщила, что готовит для Правительства РФ предложения по поддержке судоремонтных и судостроительных предприятий региона. Краевые власти заявляют о планах «активизировать развитие отрасли».

По информации департамента промышленности Приморского края, с января по декабрь прошлого года на приморских верфях отремонтировано 487 судов различного назначения.

«Работы были проведены на шести профильных предприятиях: Находкинском, Славянском, Ливадийском, Приморском межколхозном судоремонтных заводах, а также в АО «ЦС «Дальзавод» и ООО «Корвет», – сообщили специалисты.

Сейчас готовятся предложения в адрес Правительства России, направленные на поддержку судоремонтных и судостроительных предприятий региона, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

По словам вице-губернатора Приморья Александра Костенко, в планах руководства – «завести» судоремонт на территорию края и активизировать развитие отрасли.

«У нас есть соответствующее поручение и есть варианты его решения», – подчеркнул замглавы региона.

Fishnews