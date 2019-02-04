04 февраля 2019 года

Якутия пересмотрит статус кеты

В Республике Саха (Якутия) планируют обновить список животных региональной Красной книги. В частности, кета может из категории «редкие виды» перейти в «неопределенные» или вовсе оказаться исключенной из документа.

Для подготовки перечня нужны научные экспертные обоснования от соответствующих НИИ.

«Издание Красной книги Республики Саха (Якутия) осуществляется не реже одного раза в 10 лет. Предыдущее издание 2003 года. Перечень устарел, возникла необходимость его пересмотра, ввода или вывода некоторых видов (например лесной бизон, кета)», – подчеркнули эксперты на заседании межведомственной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов.

К примеру, кета отнесена к категории III в соответствии с классификацией Комиссии Международного союза охраны природы (МСОП). Это редкие виды, представленные небольшими популяциями. Они не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми из-за ограниченного ареала или узкого экологического диапазона и небольшой численности, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального минэка.

По словам экспертов, при обосновании отсутствия угрозы исчезновения, увеличения численности, расширения ареала, вид может быть отнесен к IV категории (неопределенные виды) или же исключен из Красной книги республики.

Fishnews