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Совет Безопасности принимает резолюцию о введении санкций против Северной Кореи в августе 2017 года. Фото Джуньи Хасимото (Yomiuri Shimbun)

Северную Корею уличили в нарушении «рыбных» санкций

Пхеньян в обход санкций продает права на промысел в своих водах китайцам, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на копию доклада ООН. При этом некоторые суда используют для маскировки северокорейские флаги.

КНДР использовала продажу прав на промысел как важный источник иностранной валюты, пишет японская газета Yomiuri Shimbun. В распоряжении издания оказалась копия доклада группы экспертов Совета Безопасности ООН, наблюдающих за исполнением санкций.

Ежегодно в марте публикуется отчет, в котором наблюдатели ООН привлекают внимание мировой общественности к попыткам КНДР обойти международные санкции. Согласно новому докладу, более 15 рыболовных судов Китая, работавших в Японском, Восточно-Китайском морях и других акваториях с января по ноябрь 2018 г., подтвердили наличие у них северокорейских разрешений на промысел.

По информации, предоставленной рыбопромышленниками Поднебесной, группа экспертов ООН выяснила: примерно 200 китайских судов ведут лов в водах близ КНДР. За месяц такого промысла они платят по 7,4 тыс. долларов. Показания китайских рыбаков также пролили свет на практику покупки лицензий через посредников, сообщает корреспондент Fishnews.

В августе 2017 г. Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую КНДР экспорт рыбы и морепродуктов. В декабре того же года Совет Безопасности уточнил, что продажа лицензий на промысел подпадает под определение рыбного экспорта. Организация Объединенных Наций указала: этот способ получения иностранной валюты для Северной Кореи также под запретом.

Власти Китая в ответ на запрос группы экспертов заявили, что выпустили после принятия резолюции ООН специальное извещение для своих рыбаков. Пекин также объявил, что китайские корпорации перестали покупать лицензии на промысел у КНДР.

Ранее разведка Южной Кореи докладывала, что в 2016 г. перед введением санкций против выдачи лицензий КНДР заработала около 30 млн долларов. Северная Корея продала около 1,5 тыс. разрешений на промысел для китайских судов.

Fishnews
НазадМетки: корея
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