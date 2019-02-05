05 февраля 2019 года

На атлантическую рыбу можно готовить заявки

С 18 февраля российские пользователи смогут подавать заявки на промысел в районе регулирования Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО) и зоне Норвегии. Пользователям предлагают доли квот сайды, трески, морского окуня и скатов.

Федеральное агентство по рыболовству будет принимать заявки до 11 марта включительно. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, речь идет о добыче сайды в исключительной экономической зоне Норвегии, а также трески и морского окуня в подрайоне 3М, морского окуня в подрайоне 3О и скатов в подрайонах 3LNO района регулирования НАФО.

Соответствующие приказы Росрыболовства от 1 февраля 2019 г. - № 33, № 34, № 35, № 36 и № 37 - размещены на сайте ФАР. Документы содержат рекомендуемые формы заявок.

Fishnews