06 февраля 2019 года

На Кубани выросли урожаи деликатесных моллюсков

За прошедший год аквафермеры Краснодарского края произвели более 160 тонн устриц и мидий – вдвое больше, чем в 2017 г. В регионе отмечают, что эти моллюски пользуются большой популярностью у туристов.

Выращиванием двустворчатых моллюсков занимаются семь крупных предприятий, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также несколько акваферм малого бизнеса, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в 2017 г. на Кубани произвели 74 тонны моллюсков.

«В развитии марикультуры мы видим хорошие перспективы, у нас есть все шансы стать лидером этой отрасли на Юге России. Значительная емкость рынка сейчас позволяет без проблем реализовывать выращенную продукцию. Особенно в этом заинтересован санаторно-курортный сектор – ежегодно растет турпоток на наши курорты, и у отдыхающих большой спрос на этот продукт», – рассказал замглавы региона.

Он добавил, что для выращивания мидий и устриц в бассейне Черного моря на территории края сформировано 36 участков общей площадью 5,7 тыс. га.

Fishnews