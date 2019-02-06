06 февраля 2019 года

Для хранения животных-вещдоков определили требования

Правительство утвердило правила передачи на хранение животных – вещественных доказательств по уголовным делам. Речь идет об особях, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания.

Правила передачи на хранение для содержания и разведения или реализации животных – вещественных доказательств утверждены постановлением правительства от 2 февраля 2019 г. № 75.

Органы предварительного расследования могут передавать животных на хранение либо содержание и разведение государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным (муниципальным) учреждениям, у которых есть необходимые условия.

Если такой возможности нет, то животные передаются иным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Причем такие юрлица или ИП отбираются в порядке, установленном российским законодательством, и также должны иметь условия для содержания и ухода живых вещдоков, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что организация, которой животные переданы на хранение, должна заботиться о них в соответствии с их биологическими потребностями и с соблюдением санитарно-ветеринарных и зоогигиенических требований. Кроме того, необходимо осуществлять мероприятия, которые позволят не допустить болезней животных.

Fishnews