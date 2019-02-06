06 февраля 2019 года

В НАО подсчитали годовые уловы

Компании Ненецкого автономного округа за прошедший год освоили 12,4 тыс. тонн рыбы. Основную часть вылова составили треска (8,5 тыс. тонн) и пикша (2,4 тыс. тонн).

На внутренних водоемах НАО промышленники добыли 415 тонн, сообщили Fishnews в пресс-центре окружного департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Согласно отчетам, сельхозкооперативы и индивидуальные пользователи осваивали навагу, щуку, ряпушку, пелядь, сигов, плотву и другие виды рыб. На Печоре ловили семгу и горбушу.

На морском промысле суда Ненецкого рыбакколхозсоюза полностью освоили выделенные квоты - 12 тыс. тонн, в том числе 8,5 тыс. тонн трески. Пикши добыто 2,4 тыс. тонн, скумбрии – 652 тонны, сельди – 382 тонны, мойвы – 138 тонн, морского окуня – 33 тонны.

Fishnews