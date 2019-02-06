06 февраля 2019 года

Крымские рыбинспекторы снискали народную любовь

В Крымский отдел Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства поступило коллективное обращение от рыболовов-любителей Феодосии. Они просят поощрить двух сотрудников рыбоохраны Керченской инспекции.

Госинспекторов Олега Волкова и Виктора Жукова благодарят за многолетнюю добросовестную работу по борьбе с незаконным ловом на водохранилищах Восточного Крыма – Феодосийском, Ленинском и Самарли, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Авторы ходатайства отмечают, что оба сотрудника рыбоохраны внимательны к обращениям любителей и пресекают все факты браконьерства, о которых сигнализируют добропорядочные граждане.

По мнению рыболовов, в последние годы благодаря усилиям инспекторов на водоемах стало гораздо меньше браконьерских сетей. Сотрудники рыбоохраны оперативно реагируют на сообщения, приезжают по первому звонку и очищают водоем от незаконных орудий лова.

В теруправлении рассказали, что Олег Волков и Виктор Жуков неоднократно награждались почетными грамотами и благодарственными письмами за хорошую работу.

Fishnews