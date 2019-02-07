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Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни изъяли у направляющегося в Китай россиянина более 300 кг трепанга. Фото пресс-службы ДВОТ

Трепангу не дали «массово эмигрировать» в Поднебесную

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни изъяли у направляющегося в Китай россиянина трепанг стоимостью 10 млн рублей. Мешки с деликатесом контрабандист хотел спрятать в грузовике.

В Поднебесную злоумышленник хотел переправить 112 мешков «морского огурца». Таможенники появились в момент, когда россиянин прятал контрабанду в полостях грузового автомобиля, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВОТ.

По заключению эксперта, за границу планировалось вывезти 329 кг дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере). Россиянину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Fishnews

  • Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни изъяли у направляющегося в Китай россиянина более 300 кг трепанга. Фото пресс-службы ДВОТ
  • «Морской огурец» контрабандист хотел вывезти в варено-сушеном виде. Фото пресс-службы ДВОТ
  • В Поднебесную злоумышленник хотел переправить 112 мешков «морского огурца». Фото пресс-службы ДВОТ
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