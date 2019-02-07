07 февраля 2019 года

Трепангу не дали «массово эмигрировать» в Поднебесную

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни изъяли у направляющегося в Китай россиянина трепанг стоимостью 10 млн рублей. Мешки с деликатесом контрабандист хотел спрятать в грузовике.

В Поднебесную злоумышленник хотел переправить 112 мешков «морского огурца». Таможенники появились в момент, когда россиянин прятал контрабанду в полостях грузового автомобиля, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВОТ.

По заключению эксперта, за границу планировалось вывезти 329 кг дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере). Россиянину грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Fishnews