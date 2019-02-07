07 февраля 2019 года

Югу России написали новые правила рыболовства

Минсельхоз подготовил проект правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Бизнес приглашают принять активное участие в обсуждении документа.

Проект приказа разместило в интернете Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбодобывающие организации и индивидуальных предпринимателей просят принять активное участие в обсуждении. Предложения и замечания по документу можно направлять в отдел организации и регулирования рыболовства ТУ: oorr@rostov-fishcom.ru.

Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн включает Черное и Азовское моря с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Адыгеи, Калмыкии (кроме Каспийского моря с бассейнами впадающих в него рек), Карачаево-Черкесии, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской (бассейн Дона), Воронежской, Липецкой, Ростовской, Саратовской (бассейн Дона) и Тульской областей (бассейн Дона), Севастополя. Исключения - пруды, обводненные карьеры, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной и частной собственности.

Проект правил смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews