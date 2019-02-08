08 февраля 2019 года

Ненецких школьников учат рыбацкому делу

В двух общеобразовательных учреждениях Ненецкого автономного округа ввели курс «Основы рыболовства». Ученики одной из школ посетили с экскурсией перерабатывающий цех Ненецкого рыбакколхозсоюза.

Семь учеников 5 и 7 классов средней школы имени А.П. Пырерки узнали, как производят различную рыбопродукцию. После экскурсии для ребят организовали дегустацию.

Запуск курса «Основы рыболовства» – совместный проект региональных департамента образования, культуры и спорта и департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Такую инициативу озвучили в прошлом году. Профильное ведомство напомнило, что в 1970-80-е гг. в округе уже был опыт по включению в трудовое обучение школьников основ рыболовства.

Как сообщили Fishnews в департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, новый элективный курс рассчитан на 34 учебных часа. Типовую рабочую программу подготовили специалисты регионального центра развития образования.

Предложение ввести новый учебный предмет направили во все общеобразовательные учреждения региона. С 1 сентября 2018 г. курс преподается в Ненецкой средней школе имени А.П. Пырерки и школе села Великовисочное.

Fishnews