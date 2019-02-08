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Лось. Фото с сайта fishki.net

Рыбинспектора наказали за похищение Алеши

Начальника отдела рыбоохраны Охотского теруправления Росрыболовства осудили за превышение полномочий. Как установил суд, инспектор с угрозами отобрал у охотников тушу лося.

На скамье подсудимых оказался начальник Омсукчано-Среднеканского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с угрозой применения насилия).

Суд установил, что сотрудник теруправления в ноябре 2017 г. неправомерно изъял у двух охотников законно добытую тушу лося, которую «обратил в свою пользу». В результате преступных действий потерпевшим был причинен моральный вред, а одному из них – и материальный ущерб на сумму более 121 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Среднеканский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года. Также на бывшего инспектора возложили дополнительные обязанности при отбывании условного срока.

Гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждого оставлены без рассмотрения. Однако охотники смогут предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор вступил в законную силу.

Fishnews
НазадМетки: магаданская областьросрыболовствоуголовное дело
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