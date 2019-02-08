08 февраля 2019 года

Возраст хамсы будут определять единым способом

Для всех причерноморских стран разработают международную методику определения возраста хамсы. В основу ляжет российская технология чтения отолитов.

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) приняли участие в международном семинаре по проблеме определения возраста черноморской хамсы и рапаны. Встреча специалистов из Болгарии, Грузии, России, Румынии, Турции и Украины прошла в Центральном рыбохозяйственном научно-исследовательском институте Турции в городе Трабзон.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, на семинаре вырабатывали единые для всех причерноморских стран методики определения возраста хамсы и рапаны. Представители АзНИИРХ предложили методику чтения отолитов хамсы, которая принята сегодня в российской практике и в ряде стран бывшего СССР.

По итогам обсуждения и практической части специалисты пришли к выводу, что российская технология позволяет получать наиболее точный результат.

«В частности, мы читаем отолиты непосредственно через бинокуляры микроскопа, в отличие от других методик, где исследуется изображение, выведенное на монитор через видеокамеру. Наш способ позволяет получить более точную информацию. Признали ученые из других стран более совершенной и нашу практику исследования отолитов в глицерине», – отметил старший научный сотрудник лаборатории Черноморских рыб Олег Перевалов Олег Перевалов.

Российская технология ляжет в основу методики, которая станет общей при определении возраста хамсы для ученых всех причерноморских стран.

Fishnews