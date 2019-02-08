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Весенняя Астрахань. Фото из открытых источников

Итоги года регулятор подведет в Астрахани

Росрыболовство обсудит итоги работы в 2018 г. и поставит задачи на текущий год на расширенном заседании коллегии ведомства, которое планируется провести 4-5 апреля в Астрахани.

В этом году итоговое расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству пройдет в Астрахани 4-5 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Для участия в мероприятии традиционно будут приглашены представители контрольного управления президента, аппарата правительства, Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза и других федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций, общественных организаций.

В заседании примут участие сотрудники центрального аппарата Росрыболовства, руководители территориальных управлений, научно-исследовательских институтов и других подведомственных учреждений.

В рамках работы коллегии планируется организовать круглые столы по актуальным темам.

Последнее заседание коллегии Росрыболовства состоялось в конце марта 2018 г. В числе обсуждаемых тем были заявочная кампания, инвестквоты, «красная» путина, изменения в Налоговый кодекс, перспективы добычи «неодуемых» объектов, вопросы научных исследований, рыбоохраны.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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