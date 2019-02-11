11 февраля 2019 года

«Русскому минтаю» помогут с кадрами

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и «Русская рыбопромышленная компания» подписали дорожную карту по совместной деятельности на 2019 г.

Работу планируется проводить в интересах резидента ТОР «Надеждинская» в Приморском крае – компании «Русский минтай». Напомним, что это совместное предприятие РРПК и «ДВ Инвест».

В рамках дорожной карты планируется реализовывать проекты по обеспечению «Русского минтая» трудовыми ресурсами, мероприятия в области адаптации и закрепления переехавших работников.

Кроме того, АРЧК ДВ и «Русская рыбопромышленная компания» собираются сотрудничать с образовательными организациями, сообщили Fishnews в пресс-службе агентства.

Дорожная карта предусматривает участие агентства в проведении ярмарок вакансий в интересах РРПК, организацию мероприятий по обучению персонала, дистанционный подбор кандидатов в соответствии с кадровой потребностью предприятий, сопровождение «Русской рыбопромышленной компании» на портале «Работа на Дальнем Востоке». Планируется совместная работа сторон с краевыми учреждениями высшего и среднего профессионального образования по целевому обучению студентов. Также дорожная карта предусматривает мероприятия по диагностике и развитию управленческих компетенций, интегрированные в общую систему обучения и развития на предприятии.

«План действий в совместной работе с АРЧК ДВ разработан и утвержден, и сейчас мы надеемся на хорошие показатели в части привлечения работников на предприятия, входящие в состав «Русской рыбопромышленной компании», – отметил заместитель директора Дальневосточного дивизиона по персоналу РРПК Владимир Олсуфьев. – Так, уже сегодня компания «Русский минтай» испытывает потребность в технологах и инженерах, а в ближайшее время начнется набор рыбообработчиков. Решение кадровых задач компании – наша общая цель».

Fishnews