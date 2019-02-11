11 февраля 2019 года

ТОР «Николаевск» расширили для судостроения

Правительство включило в состав территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае земельные участки в Охотском районе. Изменения внесены для реализации проекта по судостроению и судоремонту.

Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Николаевск» было официально оформлено в 2017 г. При этом якорные инвесторы предложили для реализации проекты в сфере переработки водных биоресурсов и судоремонта.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ, постановлением от 7 февраля 2019 г. № 90 в границы ТОР «Николаевск» включены пять земельных участков, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края.

Изменения внесены для реализации инвестиционного проекта по восстановлению и развитию завода по ремонту и строительству судов.

Fishnews