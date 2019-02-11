Корейский промысел клыкача вызвал вопросы у экологов
Природоохранная организация Environmental Justice Foundation обвиняет правительство Республики Корея в потворстве браконьерству. По мнению экологов, два судна безнаказанно поймали в Антарктике в запретный период и продали 70 тонн клыкача
Конвенцию о сохранении живых морских ресурсов в Антарктике (Конвенцию АНТКОМ) нарушили суда Southern Ocean и Hong-Jin 701 компании Hongjin, сообщает EJF. По информации экологов, эти суда в декабре 2017 г. четыре дня вели промысел в период запрета.
Сначала корейское правительство пообещало удостовериться в том, что компания не получила в результате этого промысла никакой прибыли и ввела 60-дневный мораторий на работу для Southern Ocean и Hong-Jin. Однако, пишет портал Undercurrent News, впоследствии власти республики прекратили преследование и позволили судовладельцу продать улов – более чем за 800 тыс. долларов.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в октябре прошлого года еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла и южнокорейский министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чхун подписали совместное заявление. Согласно этому документу, стороны объединяют усилия в борьбе с ННН-промыслом.
Однако после инцидента с Southern Ocean и Hong-Jin экологи ставят под сомнение искренность намерений Южной Кореи.
Fishnews