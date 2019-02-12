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Выращивание лосося в садках. Фото «КарелИнформ»

Аквафермеров Карелии приглашают за субсидиями

В Карелии начинают отбор претендентов для предоставления субсидий. Поддержку планируется оказывать в том числе для разработки проектов по строительству аквакультурных комплексов с УЗВ, а также для приобретения кормов и посадочного материала.

Поддержку окажут из регионального бюджета, отбором претендентов занимается министерство сельского и рыбного хозяйства республики. Один из критериев – участие организации в реализации госпрограммы Карелии «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» в текущем финансовом году.

Субсидии, в частности, планируется предоставлятьна мероприятия по технологическому и техническому переоснащению производства. Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства, также поддержку предполагается оказывать для реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе. В том числе – на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов. А также - на разработку проектно-сметной документации под строительство комплексов для выращивания объектов аквакультуры с использованием установок замкнутого водоснабжения.

Средства предусмотрены и на возмещение части процентной ставки по кредитам (полученным в российских кредитных организациях) на приобретение кормов и (или) рыбопосадочного материала для развития товарной аквакультуры.

Еще одна субсидия – на мероприятия по поддержке профессиональных кадров.

Fishnews
НазадМетки: аквакультура
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