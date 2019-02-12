12 февраля 2019 года

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Два крупных рыбопромышленных предприятия – якорные резиденты ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае – объявили о сворачивании инвестпроектов и возможной полной остановкой экономической деятельности. Причиной назван прессинг органов прокуратуры.

В 2017 году Правительство России для ускоренного развития экономики в Николаевском районе Хабаровского края создало ТОР «Николаевск». Одной из специализаций новой территории опережающего развития стала традиционная для района нижнего течения Амура рыбохозяйственная деятельность, а в число якорных резидентов вошли крупнейшие в регионе рыбоперерабатывающие предприятия ООО «РПК «Восточное» (село Иннокентьевка) и ООО «Восточный рыбокомбинат» (поселок Чныррах).

Когда создавалась ТОР «Николаевск», оба предприятия заявили о своих дальнейших инвестиционных программах. По словам исполнительного директора «Восточного рыбокомбината» Олега Булатова, совместным с РПК «Восточное» инвестпроектом в Николаевском районе было создание нового предприятия по производству кормов для кошек и собак. Однако в настоящее время реализация этого проекта заморожена.

«К сожалению для нас и всего региона, наша компания столкнулась с тем, что ее деятельность практически парализована, – сообщил он. – Весь 2018 год сотрудники природоохранной прокуратуры проверяли почти все сферы производственной деятельности. Искали нарушения как на промысле, так и на производстве по обработке улова. Работа компании свелась к подготовке исков в суд об оспаривании штрафов и административных дел».

О проблеме заявила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна. В обращении на имя заместителя генпрокурора РФ Юрию Гулягина отмечено, что в 2018 году крупные предприятия Николаевского района столкнулись с «исключительным прессингом» со стороны Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры и подчиненных ей прокуратур в виде многочисленных рейдовых мероприятий и внеплановых проверок, сообщает корреспондент Fishnews. Юристы ассоциации подчеркнули, что в нарушение закона «О прокуратуре РФ» работники Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры по сути подменили собой профильный контролирующий госорган – Амурское территориальное управление Росрыболовства, проверив места добычи и переработки водных биоресурсов.

«Никаких документов, обосновывающих проверочные мероприятия, сотрудники прокуратуры не предоставляли, о фактах проверок предприятия либо не знали, либо узнавали при получении уведомлений о возбуждении административных дел в отношении юридического лица, – говорится в обращении. – При проведении рейдовых мероприятий сотрудники природоохранных прокуратур лично составляли акты осмотра акватории водного объекта и расположенных на ней объектов предприятий, что говорит фактически о проведении проверки в отношении юридического лица. Неоднократно рейдовые группы формировались исключительно для прикрытия собственных действий сотрудников природоохранной прокуратуры. Часто группы, обследовавшие акваторию реки Амур и проверяющие документы у рыбопромысловых бригад, состояли из сотрудника прокуратуры и инспектора ДПС ГИБДД при отсутствии сотрудников рыбоохраны. В сентябре 2018 года сотрудники прокуратуры совместно с Амурским теруправлением Росрыболовства минимум дважды осуществляли проверку хозяйственной деятельности предприятий без предъявления решений о внеплановой проверке или иного документа, стационарных орудий лова с использованием силовых структур, вертолета, высаживая десант на места промысла».

В этих условиях инвесторам уже не до открытия новых производств – сохранить бы действующие комбинаты, за которыми в 2017 году постановлением Правительства России № 1581 был официально закреплен статус поселкообразующих рыбохозяйственных организаций.

Глава Иннокентьевского поселения Светлана Гофмайстер считает, что закрытие РПК «Восточное» фактически уничтожит села Иннокентьевка и Сахаровка. «В Иннокентьевке проживает около 600 человек, и почти каждая семья зависит от завода, – подчеркнула она. – Если по каким либо причинам завод закроется, то через два года этого села не будет. Правительство края будет вынужденно переселить людей. Нам очень тревожно, так как работники завода видят, что почти весь год предприятие лихорадит из-за проверок природоохранной прокуратуры. Под угрозой развитие огромной северной территории и социальная составляющая жизни людей. Если в 80-х годах в Николаевском районе проживало 32 тыс. жителей, то сейчас всего 17 тысяч. Мы видим, что на уровне руководства страны ставится стратегическая задача не допустить оттока населения с Дальнего Востока, но на местах идет саботаж этих решений».

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