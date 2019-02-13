13 февраля 2019 года

На Камчатке хотят учредить звание «Знатный рыбак»

Комитет по социальной политике камчатского парламента одобрил для принятия в первом чтении региональный законопроект о наградах. В их числе предусмотрено почетное звание «Знатный рыбак Камчатки».

Представленный региональным правительством законопроект о наградах разрабатывался в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, сообщили Fishnews в пресс-службе Заксобрания Камчатского края.

Как следует из текста документа, почетное звание предлагается присваивать за многолетний добросовестный труд постоянным жителям края, проработавшим в рыбной отрасли не менее 25 лет. Разработчики законопроекта считают, что звание следует присваивать не более чем одному человеку в год.

Предполагается, что ходатайство о присвоении звания будет подавать трудовой коллектив по основному месту работы, а согласовывать – исполнительный орган госвласти Камчатского края в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Вручать награду предлагается в День рыбака (второе воскресенье июля). В дополнение к почетному званию предусмотрена единовременная денежная выплата в 25 тыс. рублей. Нагрудные знаки к почетному званию нужно будет носить на правой стороне груди на банте.

Fishnews